В Одесском аэропорту никакой бомбы не нашли

Об этом проинформировали УНИАН в Отделе связей с общественностью Одесского облУВД.

Правоохранители принимают меры, направленные на установление личности телефонного хулигана для привлечения его к ответственности, уточнил начальник ОСО облУВД Владимир Шаблиенко.

По данному факту начато уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, руководитель пресс-службы аэропорта Мария Попович сообщила УНИАН, что службы аэропорта продолжали в штатном режиме принимать и отправлять самолеты.

Как сообщал УНИАН, сегодня в милицию позвонил неизвестный, который сообщил о минировании аэропорта.

В прошлом году одесские правоохранители установили место пребывания и задержали одного из местных телефонных «минеров». 24-летний одессит предстал перед судом. Он признался, что сделал сообщение о «минировании» одной из исправительных колоний на горячую линию 102 с целью пошутить и посмотреть на реакцию сотрудников силовых структур. В декабре в 2012 году телефонный «шутник» был приговорен к 3-месячному лишению свободы.