В одесском аэропорту ищут бомбу - людей эвакуировали

В четверг, 31 января, на телефонную спецлинию «102» поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в международном аэропорту «Одесса» заложено взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области, звонок поступил в 11.17.

Все граждане, находившиеся в здании аэропорта, эвакуированы. Для проверки сообщения на место происшествия выехали сотрудники милиции, в том числе взрывотехники и кинологи.

Сейчас проводится обследование здания и прилегающей территории.

Напомним, сегодня в Одессу с визитом прибыл министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. В настоящее время министр проводит встречу в Одесской юридической академии.