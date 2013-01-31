В киевском метро пугают остановкой поездов

Недофинансирование потребностей КП “Киевский метрополитен” может вынудить предприятие прибегнуть к уменьшению скорости движения поездов на тех участках, где колеи отслужили свой срок, а дальнейшая их эксплуатация в таком состоянии может привести к прекращению движения поездов на них.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП “Киевский метрополитен” относительно результатов заседания технико-экономического совета, на котором рассматривался вопрос обеспечения безопасной перевозки пассажиров “в кризисной финансово-экономической ситуации, сложившейся на предприятии по ряду причин”.

Среди них, как отмечается в сообщении, недофинансирование потребностей Киевского метрополитена и невозмещение расходов на перевозку льготников из государственного и местного бюджетов, а также несоответствие действующего тарифа на проезд в метрополитене себестоимости перевозок.

Эти обстоятельства, как заявляют на предприятии, привели к системному ухудшению финансового состояния Киевского метрополитена. По итогам хозяйственной деятельности предприятия в 2012 году убытки составили 345 млн. грн.

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“В таких условиях возникла острая необходимость решения проблемы эксплуатации изношенных колей, поскольку она напрямую связана с безопасностью перевозки пассажиров. Замены в настоящее время требуют 8,5 км рельсов, 3 тыс. 500 деревянных шпал и 396 переводных и мостовых брусьев, которые износились в процессе ежедневного движения поездов. Однако запасы материалов для ремонта колей на предприятии исчерпаны, а возможность их приобретения – отсутствует”, - отмечается в сообщении.

Участники дискуссии рассмотрели пути обеспечения безопасности движения поездов с учетом нынешнего состояния дорожного хозяйства и обсудили возможность уменьшения скорости движения поездов на тех участках, где колеи отслужили свое. Это позволит уменьшить динамические нагрузки на рельсы и пропускать по ним поезда.

Соответствующие подразделения Киевского метрополитена начали нарабатывать документацию для введения изменений в график движения поездов с последующим систематическим контролем состояния колей.

“В нынешних обстоятельствах такое решение коммунального предприятия «Киевский метрополитен» видится единственно возможным и правильным. Поскольку, несмотря на финансовые проблемы, предприятие обязано обеспечить безопасность движения поездов и обслуживать большой пассажиропоток. Однако следует отметить, что уменьшение скорости движения поездов – это временная мера, и она не является панацеей от изношенности колей, а лишь позволит на некоторое время отсрочить их замену. Если нужды Киевского метрополитена и в дальнейшем не будут финансироваться должным образом, это приведет к дальнейшему снижению скорости движения поездов, а еще со временем – к закрытию участков, где состояние колей будет непригодным к эксплуатации”, - заявляют в КП “Киевский метрополитен”.