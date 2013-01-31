В КГГА объяснили как заработать на донорской крови

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, с целью приведения производства лекарственных средств в соответствие с международными стандартами GMP в столице принято решение об исключении из структуры Киевского городского центра крови отдела по производству препаратов крови и создании, вместо этого, отдела контроля качества компонентов донорской крови.

А плазму, которую заготовляют в Киевском городском центре крови и отделениях трансфузиологии городских больниц, будут реализовывать заведениям, где производство препаратов из донорской плазмы соответствует международным стандартам. На полученные от реализации донорской плазмы средства планируется приобретение необходимых иммунобиологических препаратов.

По экспертным расчетам, такой алгоритм позволит обеспечить киевлян препаратами крови в достаточном количестве и в соответствующем ассортименте. При этом качество продукта будет гарантировано высоким, а цена – ниже себестоимости изготовления таких препаратов на базе Центра крови.

В профильном департаменте информируют, что Служба крови города Киева организована в 1943 году. В течение 15 лет материально-техническая база производства практически не обновлялась, оборудование физически и морально устарело. Материально-техническое состояние отдела производства препаратов из донорской крови не отвечает современным требованиям к производству лекарственных препаратов. По этим объективным причинам в течение 3 лет количество переработанной плазмы было меньше нормативов в 2 раза.

Теперь в столице проводится реконструкция корпусов городской клинической больницы №14 под Киевский городской центр крови. После ее завершения планируется возобновить работу отделения по производству препаратов крови на современном уровне, согласно международным стандартам.

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Как сообщал УНИАН, 30 января фракция «УДАР» в Киевсовете распространила копию приказа Киевского городского центра крови от 16 ноября 2012 года о закрытии с 16 февраля отделения по производству препаратов крови.

В документе, обнародованном пресс-службой “УДАРа”, отмечается, что решение принято с целью оптимизации работы Киевского городского центра крови и на основании приказа Главного управления здравоохранения от 15 ноября 2012 г.

Комментируя этот приказ, депутат из фракции “УДАР” в Киевсовете Алексей Давыденко выразил убеждение, что таким решением “столичная власть ставит под угрозу обеспечение реанимаций, «скорой помощи» и ожоговых центров донорской кровью и плазмой, поскольку Киев с середины февраля останется без собственной базы переработки”.

По словам А.Давыденко, в Украине сегодня более 30 государственных центров по производству препаратов крови, но Киев решил, что ему такой центр не нужен.

“С февраля фактически закрывают весь муниципальный центр переработки донорской крови и хотят перевести все столичные больницы с бесплатной крови на закупку платной у коммерческих структур”, - заявил депутат.

По словам А.Давыденко, это будет первый случай в Украине, когда закрывается государственная лаборатория крови.