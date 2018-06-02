Маркировка генетически модифицированных продуктов: чиновники врут, ссылаясь на СОТ?

С сегодняшнего дня в Украине все пищевые продукты, которые содержат генетически модифицированные организмы (ГМО), должны были бы маркироваться. Но на прошлой неделе на заседании Кабмина министр здравоохранения Юрий Гайдаев озвучил предложение упразднить это постановление. Иначе Украину, вроде бы, не примут во Всемирную организацию торговли. Действительно ли это так? Неужели ВТО запрещает гражданам знать, что они употребляют в пищу? Не попахивает ли здесь “заказом” со стороны производителей и продавцов генетически модифицированных продуктов? Анатолий Кинах, Министр экономики Украины: ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ УПРАЗДНИЛО

Правительство еще не приняло окончательного решения об отмене своего постановления относительно введения с 1 ноября маркировки продуктов питания с содержанием генетически модифицированных компонентов.

Кабинет министров примет решение о порядке обращения продуктов питания с содержанием генетически модифицированных компонентов в размере 0,9% по итогам рассмотрения результатов заседания Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО. Сначала мы подведем итоги заседания рабочей группы, а тогда примем соответствующее решение. Сейчас продолжается поиск компромисса.

Алексей Сытник, доцент кафедры биохимии и экологии пищевых производств Национального университета пищевых технологий ИМЕННО ЕВРОПЕЙЦЫ ВНЕДРИЛИ МАРКИРОВКУ

Ученые Украины разделились на два лагеря: те, кто связан с производителями ГМО – они, конечно, против маркировки ГМ-продуктов, потому что получают гранты от зарубежных корпораций, это их "хлеб". Вторая группа ученых отстаивает другую позицию. К ним принадлежу и я. Мы не против ГМО и генетической инженерии. Это, бесспорно, прогресс в науке. Но нужны всесторонние, долговременные исследования, жесткий контроль, потому что речь идет о биологической безопасности. Вопрос отмены постановления Кабинета министров относительно маркировки продуктов с ГМО временно снят, однако противодействие есть. По совести говоря, само кабминовское постановление – небезупречно, имеет много размытостей и неопределенностей.

Нынешняя редакция допускает вероятность обхода некоторых важных пунктов, в частности, это касается генетически модифицированных микроорганизмов (ГММ) – они коротко упоминаются, но конкретизации относительно них нет. В постановлении не предусмотрена маркировка ГММ, в частности, в кисломолочных продуктах. Сейчас больше говорят о ГМ-растениях. Там тоже есть свои риски – токсичность, аллергенность отдельных линий ГМ-растений.

Но проблема ГММ значительно сложнее. Риски намного глубже. Если генетически модифицированый штамм бактерии (обычно кисломолочной, которую содержат йогурты и кефиры) попадает в организм человека, он может хорошо прижиться в кишечнике, и в результате свободной гибридизации – передавать генетический материал с трансгенными вставками нашей симбиотической микрофлоре.

Это может привести к появлению в организме человека новых, иногда стойких к антибиотикам штаммов, с абсолютно новыми непредсказуемыми свойствами – вплоть до патогенных. Например, новую генетическую комбинацию от ГММ может получить условно патогенная кишечная палочка. Если она попадает в мочеполовую систему или кровь, то может повлечь воспалительные процессы, даже менингит или пневмонию. Это хорошо известный факт. Потому существуют серьезные риски, связанные именно с генетически модифицированными микроорганизмами.

Отмену маркировки связывают со вступлением Украины в ВТО. Вроде бы это условие мирового сообщаства... Но именно европейские страны – члены ВТО внедрили маркировку ГМ-продуктов, и никто их за это не собирается исключать из организации. Мало того, Аляска – один из американских штатов – в рамках регионального законодательства внедрила обязательную маркировку ГМ-продуктов. И до сих пор Америку еще никто не исключил из этой организации.

Татьяна Тимочко, первый заместитель председателя Всеукраинской экологической лиги ЭТО СПЕКУЛЯЦИИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ ЗАКАЗ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Хочу заострить внимание на том, что отмена Постановления КМУ от 1 августа 2007 года "Вопрос обращения пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы и/или микроорганизмы", связывают со вступлением Украины во Всемирную организацию торговли. Это – абсолютная неправда, потому что по соглашению между Украиной и США есть лишь два момента. Первое – принятие рамочного закона по вопросам биобезопасности (принят Верховной Радой Украины 31 мая 2007 года), второе – мы не должны вводить полный мораторий на ГМО. Но о нем в постановлении и не идет речь. Потому никаких возражений относительно вступления Украины к СОТ нет. Это спекуляции людей, которые выполняют заказ транснациональных корпораций.

В процессе принятия постановления все время создавались препятствия. В частности, Министерство здравоохранения длительное время не визировало проект. Я лично встречалась с министром здравоохранения Юрием Гайдаевым, и он высказывался против маркировки, формально объясняя, что, мол, Украину не примут во Всемирную организацию торговли. Но, по моему мнению, позиция министра здравоохранения должна заключаться в защите здоровья украинцев.

Наконец постановление Кабмина 1 августа было принято. Оно не идеально, но по крайней мере защищает здоровье украинских детей, потому что запрещает использовать генетически модифицированные организмы в продуктах детского питания, а также требует с 1 ноября 2007 года обязательно маркировать продукты с содержанием ГМО. Для выполнения постановления государственные органы должны были бы разработать целый ряд нормативных документов, но это не сделано. В частности, до сих пор не разработана государственная регистрация ГМО, нет порядка маркировки пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья, ввоза и транзита ГМО, положения о лицензировании лабораторий, которые должны определять содержание ГМО, и тому подобное. То есть 1 ноября 2007 года постановление вступает в силу, но оно абсолютно ничем не обеспечено.

Лишь после заседания правительственного комитета 22 октября (возглавлял его Николай Азаров), на котором предлагали отменить постановление от 1 августа, я поняла, почему за три месяца ни одно министерство не сделало и самого маленького шага для выполнения решения Кабинета министров Украины. Чиновники ожидали отмены этого постановления! Слава Богу, это удалось предотвратить. Однако успокаиваться рано – кардую среду (на заседании правительства) мы ожидаем неприятных неожиданностей.

Наша лига взяла под жесткий контроль выполнение этого постановления и будет требовать от органов государственной власти его последовательной реализации. По нашему мнению, подобные документы являются той лакмусовой бумажкой, которая показывает настоящие намерения власти.

Михаил Курик, Директор Института экологии человека, профессор: КАБМИНОМ РУКОВОДЯТ НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЖИ, А ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГМО

Во всем мире продукты маркируют. Лишь мы такие "умные" – отказываемся это делать. Это просто непроходимая глупость. Другого слова у меня нет. Мое впечатление – Кабмином руководят не государственные мужи, а транснациональные компании - производители ГМО. Как мы можем говорить о цивилизованности или о европейском уровне нашей страны, когда нам сбрасывают всяческий хлам со всего мира?

Происходит экологический геноцид украинской нации. Мы живем в таком мире, что детям с малых лет следует объяснять азы экобезопасности, рассказывать, что нужно есть, а чего избегать.

Украину и ее жителей считают низкосортными. И мы сами это позволяем. И еще в Европу хотим.

Юрий Гайдаев, министр здравоохранения: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ

Постановление не отменено, оно действует. Мое отношение к тому, что продукты с ГМО будут маркироваться, вполне нормальное и позитивное.

Корреспондент УНИАН также пообщался с представителями некоторых украинских компаний, которые производят молочную и мясную продукцию. Наталья Рябоконь, заместитель директора по производству ООО “Три медведя”:

Наша компания не производит продуктов, которые содержали бы генетически модифицированные компоненты. Соя, которую мы используем, не трансгенная. На это есть соответствующие документы и выводы лабораторных исследований. Поэтому для нас проблемы маркировки продуктов с ГМО не существует.

Ольга Шпаченко, начальник лаборатории ОАО "Вимм-Билль-Данн"-Україна”: Относительно маркировки продукции ничего не могу сказать. Это постановление прошло мимо нашего внимания. Но оно нас и не касается. В наших йогуртах да и во всей кисломолочной продукции генетически модифицированных организмов нет. Мы с таким не играемся. Не используем ни модифицированной сои, ни модифицированного крахмала. Наша продукция – из натуральных продуктов. Мы добавляем, конечно, стабилизаторы, но модифицированные ингредиенты – никогда.

Валентина Петренко, директор МПЗ “Колос”: При изготовлении мясной продукции генетически модифицированные компоненты не используем. И это подтверждает вывод лаборатории Института гигиены и медицинской экологии. Конечно, добавляем сою, но не модифицированную. Об этом свидетельствуют сопроводительные документы на это растение, которые поступают из Министерства здравоохранения. Именно оно делает анализ на содержание ГМО и дает разрешение на использование продукта. Пока проблема маркировки или немаркировки относительно трансгенов для нас не актуальна, но, если случится такое, что придется в процессе производства использовать генетически модифицированные организмы, конечно, будем маркировать всю такую продукцию.

Наталья Максименко