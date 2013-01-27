Официальный курс валют на 28 января
20:20, 27 января 2013Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривны.
Нацбанк установил официальный курс гривны
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 28 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD - 799.3000 (на 25 января - 799.3000)
100 EUR - 1076.5772 (на 25 января - 1066.9856)
10 RUR - 2.6603 (на 25 января - 2.6498)
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