Официальный курс валют на 28 января

20:20, 27 января 2013
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривны.

Нацбанк установил официальный курс гривны

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 28 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD - 799.3000 (на 25 января - 799.3000)

100 EUR - 1076.5772 (на 25 января - 1066.9856)

10 RUR - 2.6603 (на 25 января - 2.6498)

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