УПЦ создаст в Украине свой телеканал

Благословение на создание телевизионного канала дал Митрополит Владимир, сообщает официальный сайт УПЦ.

Также отмечается, что о передаче УПЦ телевизионного канала (лицензии на цифровое вещание) заявил 24 января во время работы съезда Союза православных женщин Украины народный депутат Владимир Продивус (фракция Партии регионов).

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко сообщил о событии Предстоятелю УПЦ, который благословил создание телевизионного канала УПЦ с рабочим названием «Образ».

Комментируя событие, Г.Коваленко заявил: «Мы понимаем, что создание общецерковного телевизионного канала – это дело не простое и ответственное. При этом оно насущное и нужное. Надеемся, что совместными усилиями, с Божьей помощью и молитвами нашего Предстоятеля, нам удастся создать настоящее церковное, соборное телевидение и показать миру истинный телевизионный образ Украинской православной церкви».