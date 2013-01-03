Митрополит Владимир освятил обновленный Успенский собор в Лавре

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Предстоятелю УПЦ сослужили: наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископы - Бориспольский Антоний (управляющий делами УПЦ), Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (секретарь Предстоятеля УПЦ), Городницкий Александр, епископы – Нежинский и Прилуцкий Ириней, Макаровский Илларий, Северодонецкий и Старобельский Пантелеимон, Шепетовский и Славутский Дионисий, Ирпенский Климент, Глуховский и Конотопский Роман, Бородянский Варсонофий, Фастовский Дамиан, а также лаврское духовенство.

В конце богослужения Митрополит Владимир поздравил духовенство, насельников и прихожан Киево-Печерской обители с обновлением главного монастырского храма и поблагодарил все, кто приобщился к этому событию.

В свою очередь, наместник монастыря митрополит Павел поблагодарил Митрополита Владимира за молитвы и опеку над монастырем и братией.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью и помощь в реставрации Успенского собора Предстоятель отметил благотворителей и меценатов церковными наградами.

*** Успенский собор - главный храм Киево-Печерской лавры. Построен в 1073-1078 годах по инициативе прп. Феодосия Печерского за средства князя Святослава II Ярославича. За свою историю несколько раз подвергался изменениям и разрушениям. После закрытия монастыря в 1926 г. храм использовался как объект музейного показа. Почти полностью уничтожен взрывом 3 ноября 1941 г. Согласно Указу Президента Украины от 9 ноября 1995 года Успенский собор был восстановлен в 1998-2000 годах.

Восстановленный Успенский собор был освящен Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром в День Независимости Украины 24 августа 2000 года.

В течение нескольких последних лет в соборе продолжались работы по воссозданию росписи и отделке интерьеров. В соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке Концепцией воссоздания стенописи Успенского собора Киево-Печерской лавры завершено выполнение работ по отделке главного алтаря собора. Работы выполнены усилиями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника согласно манере выполнения Киево-Лаврской живописной школы первой половины XVIII века. Воспроизведенная роспись максимально приближена к аутентичной живописной технике масляными красками. Также практически полностью завершено воссоздание отделки центральной части собора - стенопись и отделка мраморными панелями. В живописи центрального объема храма изображено семь многофигурных композиций Вселенских соборов, которые сопровождаются большими надписями с перечнем принятых на них правил.