Архитекторы запретили церковникам строить на Десятинном переулке

Как сообщил УНИАН активист общественного движения "Сохрани старый Киев" Игорь Луценко, сегодня во время общественной акции под прокуратурой в защиту Десятинного переулка к активистам вышел представитель прокуратуры и информировал о том, что Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля удовлетворила представление об отмене разрешения на строительство, которое было внесено прокуратурой.

"Во-первых, прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство в Десятинном переулке, 3-5, а Государственная архитектурно-строительная инспекция его поддержала" - сказал И.Луценко.

Он отметил, что это значит, что все работы там должны быть прекращены.

“Во-вторых, прокуратура подает в суд иск об отмене землеотвода", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, здания по переулку Десятинному, 3 и 5, были переданы в 2002 году Украинской православной церкви Киевского патриархата для эксплуатации и обслуживания административных и хозяйственных помещений. Сейчас дома снесли, а на отведенной территории запланировано строительство, которое общественные активисты считают незаконным, в том числе из-за того, что проект широко не обсуждался, а также из-за того, что сооружение строят в исторической части города - на фундаментах Княжеского дворца.

В пресс-службе столичной прокуратуры проинформировали, что Шевченковским районным управлением милиции в Единый государственный реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении и начато досудебное расследование по факту незаконного уничтожения объекта культурного наследия по адресу переулок Десятинный, 5, в Киеве.