Киевская милиция занялась скандальной стройкой УПЦ КП

Шевченковское районное управлением милиции внесло в Единый государственный реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении и начало досудебное расследование по факту незаконного уничтожения объекта культурного наследия по адресу переулок Десятинный, 5, в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры со ссылкой на начальника управления Назара Константинова.

Правонарушение квалифицируется по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины «Уничтожение, разрушение или повреждение памятников – объектов культурного наследия и самовольное проведение поисковых работ на археологическом памятнике». Ход досудебного следствия контролируется прокуратурой города.

Кроме этого, Н.Константинов напомнил, что прокуратура направила в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины поручение о проведении проверки законности выдачи разрешения на выполнение строительных работ.

«Разрешение на выполнение строительных работ по этому адресу выдано столичной инспекцией архстройконтроля. А поэтому поручение о проведении проверки законности его выдачи направлено в высший контролирующий орган – Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины», - сообщил начальник управления.

Н.Константинов отметил, что также по поручению прокуратуры Киева проверку соблюдения законодательства об охране культурного наследия проведет Министерство культуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2012 г. пресс-служба столичной прокуратуры проинформировала, что поручила контролирующим органам проверить законность строительства по адресам: Десятинный переулок, 3, 5.

Органы контроля обязаны предоставить заключение относительно законности выделения земельного участка и предоставления разрешительных документов на строительство.

Справка УНИАН. В ночь на 30 ноября прошлого года неизвестные снесли дом по адресу Десятинный переулок, 3, против снесения которого выступали киевские активисты.

В середине ноября постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма направила Украинской православной церкви Киевского патриархата обращение с просьбой обнародовать проект строительства по адресу: проулок Десятинный, 5, где тогда только начался демонтаж старого здания.

По информации главы этой комиссии Александра Бригинца, дом в переулке Десятинном, 5, демонтировали в соответствии с распоряжением КГГА от 7 сентября 2009 года. Распоряжение выдано на основании проекта решение Киевсовета от 14.12.2007 №1653 «О предоставлении разрешения Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата на проектирование и строительство комплекса зданий административного, жилищного и хозяйственного назначения в переулке Десятинном, 3 буквы А, Б и 5 буква Д». Отмеченный старый дом стоял в пределах двух заповедников – «София Киевская» и «Древний Киев».