Тернопольский бюджет не примут и сегодня

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, когда именно может состояться бюджетная сессия пока неизвестно.

«На протяжении бюджетных слушаний, которые продолжались в январе, было представлено более 40 предложений и замечаний от Тернопольского областного совета и облгосадминистрации к проекту бюджета. В настоящее время продолжается проработка предложенных изменений. Таким образом, пленарное заседание сессии состоится через некоторое время», – сообщили в пресс-службе.

По неофициальным данным, представители ВО «Свобода» вчера так и не дали подтверждения, что они придут на сессию. В таких условиях и.о. председателя облсовета Сергей Тарашевский принял решение не созывать пленарное заседание, чтобы депутаты из районов зря не ехали и не тратили свое время.

Как сообщал УНИАН, в течение 25 и 27 декабря 2012 года депутаты областного совета трижды не смогли начать сессию из-за отсутствия кворума. На ней, помимо прочего, должны были также утвердить бюджет области на 2013 год. Больше всего отсутствующих было в составе самой многочисленной фракции облсовета ВО «Свобода».

3 января в пресс-службе облсовета сообщили, что бюджетная сессия Тернопольского облсовета состоится не раньше 10 января, поскольку по инициативе представителей ВО «Свобода» было принято решение провести заседание постоянных депутатских комиссий с участием руководителей профильных управлений Тернопольской областной государственной администрации, председателей районных советов и районных государственных администраций, членов коллегий районных государственных администраций, членов Тернопольской областной ассоциации органов местного самоуправления «Советы Тернопольщины», руководителей объектов совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов Тернопольской области и представителей общественных организаций.

Однако большинство комиссий не провели свои заседания до 10 января.

16 января после консультации с членами всех фракций облсовета на согласительном совете было принято решение провести бюджетную сессию облсовета 25 января. За такое решение проголосовали все уполномоченные представители фракций областного совета, кроме Марии Чашки (ВО «Свобода»), которая воздержалась.

Вчера, 24 января, во второй половине дня С.Тарашевский сообщил, что еще продолжаются переговоры по поводу проведения сессии 25 января.

Тернопольская область остается единственной областью в Украине, где до сих пор не принят областной бюджет.