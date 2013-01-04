Минфин: В Украине утверждено 76,9% местных бюджетов

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

При этом, утверждены бюджеты всех уровней в Автономной Республике Крым, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Полтавской областях и в городе Севастополе.

Также, по данным Минфина, с 692 местных бюджетов, которые имеют прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом и конечным сроком утверждение которых является 31 декабря 2012 года (включительно), утверждено 689 местных бюджетов, или 99,6%.

Не утверждено 3 таких бюджета, что является нарушением требований Бюджетного кодекса Украины, а именно областной бюджет Тернопольской области, 1 районный бюджет в Ивано-Франковской области и бюджет города Киева.