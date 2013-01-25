Суд арестовал троих милиционеров, которые пытали подозреваемых

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, вчера, 24 января, Вольнянский районный суд Запорожской области вынес решение об избрании для троих сотрудников уголовного розыска Вольнянского РОВД меры пресечения в виде ареста на период проведения досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, три сотрудника Вольнянского райотдела ГУ МВД Украины в Запорожской области были задержаны 22 января - после того, как в правоохранительные органы из больницы Вольнянска поступило сообщения о том, что в медучреждение доставлен 28-летний местный житель с разрывом селезенки, который утверждает, что получил травмы в РОВД, где его пытали сотрудники милиции.

После опроса и обследования потерпевшего прокуратура Вольнянского района Запорожской области начала досудебное расследование по ч.3 ст.365 УК (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.127 УК Украины (пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц).