В Украине без света сидят почти 110 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на протяжении 24 января аварийными бригадами облэнерго проводились работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов, которые были обесточены в результате неблагоприятных погодных условия, в частности в Полтавской и Харьковской областях.

Во Львовской области восстановлено электроснабжение в 227 населенных пунктах.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. К обеспечению электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от Главного управления МЧС во Львовской области привлечены 17 передвижных электростанций.