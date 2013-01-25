Во Львове презентовали "Подземный город"

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Василий Косив, проект «Подземный город» - это новый туристический продукт Львова.

«В 1527 году Львов сгорел. И все, что есть сверху, - это ренессансный Львов. Вся готика под землей. Это очень интересно с точки зрения архитектуры, совсем иное подземное планирование и имеющихся под землей ценных элементов. Второе – это возможность выставить те артефакты, те археологические находки. Давно во Львове говорят о необходимисти музея археологии. Это будут дополнительные площади, достаточно большие. Это новый туристический продукт», - отметил он.

Как рассказал В.Косив на реализацию данного проекта выделен целый грант – "это полмиллиона евро, из них 10% - это дофинансирование, а 90% - это грант Европейского Союза". Продолжительность проекта – 2 года.

„Сейчас мы почти на середине пути. Еще есть год для реализации. Проект включает исследования, разработку концепции и различных особенностей, создание проектно-сметной документации. Мы завершаем на разработке проектно-сметной документации, чтобы в дальнейшем можно было посмотреть на гранты на реализацию, привлекать ли государственные средства. Сейчас о реализации не идет речь, потому что нужно выполнить очень много археологии, исследований", - отметил заместитель городского головы.

Он также прибавил, что уже сейчас "есть возможность пройти под средневековым городом с востока на запад. Это почти 1 км. Можно спуститься между Высокой и Низкой стеной возле башни Корнякта, провести приблизительно час под землей, получить много удовольствия и представление о том, что являет собой подземный Львов. Потом можно выйти у реки Полтвы с западного конца средневекового города».

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Справка УНИАН. В 2010 году город Львов выиграл грант Европейского Союза на финансирование международного проекта «Подземный город: развитие и популяризация трансграничного туристического маршрута по подземным трассам Львова, Жешува и Люблина».

Партнерами управления охраны исторической среды Львова по реализации проекта является Гмина города Жешув (Жешув, Польша) и Центр «Брама Гродзька – Театр НН» (Люблин, Польша).

Проект софинансируется Европейским Союзом. Общий бюджет включает: грант ЕС (445,379 тыс. евро), бюджет украинской части проекта (410,967 тыс. евро), собственный вклад партнеров (10% стоимости проекта). Период внедрения проекта - 24 месяца. Финансирование началось в 2011 г.

В результате проекта планируется получить проектно-сметную документацию подземной туристической трассы во Львове и концепцию ее экспозиционного наполнения, которая станет предпосылкой для дальнейшего сооружения трассы.