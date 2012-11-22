Во Львове собрались туристические эксперты со всей Европы

Как передает корреспондент УНИАН, Форум проходит уже четвертый год подряд и главными темами в этом году выбрали деловой туризм и организацию мега-событий, поскольку на сегодняшний день эти два направления являются наиболее перспективными для развития туризма в мире.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете „учасниками Форума стали более 200 человек - представителей туристической сферы из всей Украины и из-за рубежа. А среди докладчиков Форума - ведущие туристические эксперты из Барселоны, Лондона, Генуи, Кракова, Берлина, Львова и других известных туристических городов Европы”. Участие в Форуме принимают представители всех украинских городов, где действуют туристическо-информационные центры.

Кроме обсуждения вопросов делового туризма и организации мега-событий, участники ознакомятся с успешным опытом организации туристическо-информационных центров в разных городах Украины и Европы. В рамках Форума также состоится семинар «Украина на туристической карте мира», во время которого ведущие европейские эксперты в сфере туризма совместно с представителями украинского туристического бизнеса будут определять, что Украина может предложить туристам для того, чтобы остаться на туристической карте мира.