Доктора Пи оставили за решеткой

Об этом сообщает ZN.UA.

Также суд принял решение о продлении срока содержания Слюсарчука под стражей до 13 марта 2013 года. Такое решение суд мотивировал тем, что преступления, в совершении которых обвиняется Слюсарчук, являются тяжелыми и предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Более того, по убеждению суда, Доктор Пи, находясь на свободе, может скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей.

Как сообщал УНИАН следствие считает, что действия "профессора" Слюсарчука, более известного как "Доктор Пи", привели к смерти шести людей.