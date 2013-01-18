ВиззЭйр и Люфтганза отменили рейсы из Львова из-за погоды

Сегодня авиакомпании «ВиззЭйр Украина» и «Люфтганза» отменили свои рейсы „Львов-Венеция” и „Львов-Мюнхен” в связи с неблагоприятными погодными условиями во Львове.

Об этом сообщила УНИАН менеджер по маркетингу ГП Международный аэропорт "Львов” Галина Винарчик.

"Отмена этих рейсов не связана с функционированием аэропорта. Все остальные рейсы проходят согласно расписанию. Аэропорт работает в обычном режиме и принимает воздушные суда. Окончательное решение о посадке принимает капитан воздушного судна”, - проинформировала Г.Винарчик.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с утра во Львове наблюдался сильный ветер и обильный снег.

Справка УНИАН. Из Международного аэропорта «Львов» имени Данилы Галицкого осуществляют рейсы 12 иностранных и 4 украинских авиаперевозчика. Количество международных направлений – 11 (Москва, Варшава, Вена, Мюнхен, Стамбул, Тимишоара, Дортмунд, Венеция, Милан, Дубаи, Хургада).

За 2012 год Международный аэропорт «Львов» имени Данилы Галицкого обслужил около 600 тысяч пассажиров, что на 94% больше показателей за предыдущий год.