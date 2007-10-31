В деле исчезновения дочери чемпионки Европы появилась записка

Вчера милиция Запорожья передала в прокуратуру документы относительно исчезновения 15-летней дочери чемпионки Европы по плаванию Светланы Бондаренко Юлии. По версии следствия, девушку мог похитить запорожский предприниматель Валерий Горбачев. В то же время “Коммерсантъ-Украина” сообщает, ссылаясь на свои источники, близкие к семье Бондаренко, что вчера Светлана Бондаренко получила от дочери записку, в которой последняя объяснила свое отсутствие "недостатком внимания".

Вчера прокуратура Шевченковского района Запорожья приступила к изучению материалов дела об исчезновении Светланы Бондаренко. Как сообщалось , 15-летняя Юлия Бондаренко исчезла в Запорожье в ночь с 24 на 25 октября.

По словам Светланы Бондаренко, 5 октября она обратилась в местную милицию с заявлением, что ее дочь преследует "взрослый мужчина". "Мы обнаружили у дочери множество дорогих вещей, новый мобильный телефон,– рассказала госпожа Бондаренко. - А когда муж позвонил по номеру, который нашел в телефонной книжке, ему стали угрожать физической расправой". По данным милиции, в ночь исчезновения девушка могла встречаться с владельцем запорожской сети оружейных магазинов "Ибис" Валерием Горбачевым.

Как рассказали изданию близкие Светланы Бондаренко, некоторое время назад спортсменка второй раз вышла замуж и родила ребенка. "Обстановка в семье была напряженной: Юля не воспринимала отчима, возникали конфликты – 15 лет, гормоны,– рассказали собеседники.– А тут в бассейне познакомилась с Горбачевым: деньги, дорогие вещи, престижная машина,– все это вполне могло сыграть определенную роль в их отношениях, тем более что дома нелады". По данным Ъ, Юлия Бондаренко исчезла, когда матери не было дома,– ее пригласили на чемпионат мира среди военнослужащих, проходивший в Индии. Вчера, по словам источника, Светлана Бондаренко получила записку от дочери, в которой она якобы обвинила мать в "отсутствии внимания" и нежелании уделять ей время. Проверить эту информацию у самой госпожи Бондаренко вчера не удалось.

Между тем уголовное дело по факту исчезновения Юлии Бондаренко пока еще не заведено. По словам сотрудников прокуратуры, скорее всего это произойдет уже сегодня. Они же сообщили, что вчера в Шевченковском РОВД Запорожья с подозреваемым Валерием Горбачевым была проведена профилактическая беседа, по окончании которой он был отпущен.