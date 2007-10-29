В Запорожье похищена дочь известной спортсменки

В Запорожье похищена дочь чемпионки Европы, неоднократного призера Чемпионата мира, финалистки Олимпийских игр по плаванию Светланы Бондаренко.

Как сообщила «Главреду» сама Бондаренко, еще 5 октября она обратилась в Запорожскую милицию с заявлением о том, что ее 15-летнюю дочь преследует взрослый мужчина. И предупредила о возможном преступлении.

Несмотря на это предупреждение, правоохранительные органы, по всей видимости, не приняли всех надлежащих мер. В результате девочка пропала. Бондаренко обратилась в различные ведомства за помощью и передала ориентировки на дочь в пограничную и таможенную службы. Спортсменка опасается, что Юлию Бондаренко могут вывезти за границу.