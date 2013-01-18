СМИ: Деда Хасана похоронят в Грузии

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы в пятницу.

"С вечера четверга на Троекуровском кладбище проходит гражданская панихида по убитому криминальному авторитету", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительным данным, после панихиды останки повезут в аэропорт для отправки в Грузию на его родину.

Считавшийся самым влиятельным в России вором в законе Усоян был ранен 16 января в результате стрельбы на улице Поварской, позднее он скончался в больнице, получив одну пулю в шею. В ходе покушения две пули попали и в сотрудницу ресторана, где произошло ЧП.