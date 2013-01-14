Многодетным отцам хотят увеличить пенсию

Об этом сообщается на сайте парламента.

Данным законопроектом предусмотрено право на пенсию за особые заслуги перед Украиной отцу, если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание пяти или более детей до 6-летнего возраста осуществлялось отцом.

Этот законопроект, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2014 года.

Как сообщается в объяснительной записке к законопроекту, действующим законодательством предусмотрено право на пенсию за особые заслуги перед Украиной только матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их до шестилетнего возраста.

В прогнозном расчете, прилагаемом к законопроекту, отмечается, что речь идет о 336 таких родителях, и им предусматривается месячная надбавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной в размере 350,02 грн. Дополнительные расходы из государственного бюджета Украины для реализации закона составят около 1,4 млн грн в 2014 году.