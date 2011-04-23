Многодетная мать родила двадцатого ребенка (фото)

В Черновицкой области многодетная мать Леонора Намени из села Острица Герцаевского района родила двадцатого ребёнка.

Как пишет газета Сегодня со ссылкой на областную "Молодий буковинець", 41-летние Леонора и Янош Намени женаты 21 год. Они воспитывают 20 детей – 10 сыновей и 10 дочек.

Старшему сыну 20, он уже женат. Шестеро детей работают, восемь ходят в школу, ещё шестеро – дошкольники. Это самая многодетная семья в Черновицкой области.

При этом Леонора не имеет статуса матери-героини: вопрос о присвоении звания всё ещё находится на рассмотрении в Администрации Президента Украины.

Всего в Черновицкой области 8954 многодетные семьи. 138 семей воспитывают 10 и больше детей.

Оба родителя также выросли в многодетных семьях – у Яноша 16 братьев и сестёр, у Леоноры – 14.

Фото из семейного архива / УНИАН