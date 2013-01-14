Банкиры думают, что новый глава НБУ «жестко рубанет» проблемные банки
Эксперты сомневаются, что НБУ будет проводить самостоятельную политику.
Банкиры считают, что политика Нацбанка мало изменится после назначения Игоря Соркина. Экспертов опрашивал Коммерсант-Украина.
"Игорь Соркин пришел не со стороны, он давно работает в структуре Нацбанка. Я не ожидаю изменений, сохранится последовательность",— подчеркнула глава правления Креди Агриколь Банка Евгения Чемерис. По ее мнению, курс гривны будет поддержан резервами НБУ. С учетом того, что министр финансов Юрий Колобов и первый вице-премьер Сергей Арбузов вместе работали в НБУ, банкиры уверены, что они будут действовать в "плотной связке" с Игорем Соркиным, и разногласий между ними не окажется. "Он будет выполнять инструкции, поступающие сверху. И, к сожалению, в этих инструкциях не будут на первом месте ликвидность банковской системы, рост ВВП и решение бюджетных проблем",— считает президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. Но в Нацбанке возможно существование разных центров влияния. "Все документы сначала несли на подпись заместителю главы НБУ Валерию Прохоренко, который ближе к "семье",— говорит один из чиновников.— Без него важные вопросы не решались. Так будет и сейчас. Вероятно, это временное назначение".
Впрочем, решительные действия со стороны нового главы НБУ все же возможны. "Игорь Соркин прекрасно знает, какие банки являются проблемными, и его поставили, чтобы он своей жесткой рукой их рубанул,— сказал один из банкиров, знакомый с кадровыми ротациями в НБУ.— Кто-то должен взять на себя ответственность за ликвидацию большого количества банков. Это вызовет серьезное противостояние, потому что за каждым банком стоит кто-то из "серьезных людей"". "В системе много неплатежеспособных банков, среди которых есть и крупные, и крупнейшие,— соглашается Александр Сугоняко.— Игорь Соркин действительно может выгрести все накопленные проблемы и уйти. Между тем параллельно с очисткой системы следует проводить структурные реформы, способствующие росту экономики. Но кто их будет реализовывать, я не вижу".