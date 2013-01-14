Банкиры думают, что новый глава НБУ «жестко рубанет» проблемные банки

Банкиры считают, что политика Нацбанка мало изменится после назначения Игоря Соркина. Экспертов опрашивал Коммерсант-Украина.

"Игорь Соркин пришел не со стороны, он давно работает в структуре Нацбанка. Я не ожидаю изменений, сохранится последовательность",— подчеркнула глава правления Креди Агриколь Банка Евгения Чемерис. По ее мнению, курс гривны будет поддержан резервами НБУ. С учетом того, что министр финансов Юрий Колобов и первый вице-премьер Сергей Арбузов вместе работали в НБУ, банкиры уверены, что они будут действовать в "плотной связке" с Игорем Соркиным, и разногласий между ними не окажется. "Он будет выполнять инструкции, поступающие сверху. И, к сожалению, в этих инструкциях не будут на первом месте ликвидность банковской системы, рост ВВП и решение бюджетных проблем",— считает президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. Но в Нацбанке возможно существование разных центров влияния. "Все документы сначала несли на подпись заместителю главы НБУ Валерию Прохоренко, который ближе к "семье",— говорит один из чиновников.— Без него важные вопросы не решались. Так будет и сейчас. Вероятно, это временное назначение".

Впрочем, решительные действия со стороны нового главы НБУ все же возможны. "Игорь Соркин прекрасно знает, какие банки являются проблемными, и его поставили, чтобы он своей жесткой рукой их рубанул,— сказал один из банкиров, знакомый с кадровыми ротациями в НБУ.— Кто-то должен взять на себя ответственность за ликвидацию большого количества банков. Это вызовет серьезное противостояние, потому что за каждым банком стоит кто-то из "серьезных людей"". "В системе много неплатежеспособных банков, среди которых есть и крупные, и крупнейшие,— соглашается Александр Сугоняко.— Игорь Соркин действительно может выгрести все накопленные проблемы и уйти. Между тем параллельно с очисткой системы следует проводить структурные реформы, способствующие росту экономики. Но кто их будет реализовывать, я не вижу".