Минфин смог продать акций более чем на 500 миллионов

Об этом сообщается на сайте министерства.

Так, Минфин привлек 2 млн долл. от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте, сроком обращения 2 года и доходностью 8,5% годовых, а также 531,612 млн долл. от размещения 5-летних валютных ОВГЗ с возможностью досрочного погашения и доходностью 7,5%. По каждому из указанных инструментов была подана одна заявка.

В то же время министерство не удовлетворило 1 заявку на 3-летние валютные госбумаги с доходность 9% годовых и 4 заявки на гривневые ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев при доходности 20% годовых.

Госбумаги со сроком обращения 5 и 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, на внеплановом ОВГЗ-аукционе 3 января Минфин привлек в государственный бюджет 1,006 млрд грн, разместив 5-летние гособлигации под 14,3% годовых. Была подана только одна заявка на покупку госбумаг.

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 8 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 186,785 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 105,566 млрд грн, в собственности банков - 66,099 млрд грн, нерезидентов - 5,451 млрд грн.