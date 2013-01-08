«Експрес» не хочет иметь дело с милицией и отдаст жучок европейским экспертам

Об этом говорится в официальном заявлении редакции газеты, размещенном на интернет-сайте издания.

Как отмечено в заявлении, к такому шагу журналистов подтолкнуло поведение правоохранителей во время более шестичасовых следственных действий, которые вчера до полуночи происходили в квартире журналиста.

"Мы видим, что официальные органы только имитируют расследование. Кроме того, у нас нет уверенности в том, что идя навстречу милиции, мы в конечном счете не поможем ей только вернуть подслушивающее устройство тем, кто его незаконно устанавливал", - отмечают авторы заявления.

Журналисты заявляют, что «в настоящий момент все понятно: в частную и профессиональную жизнь нашего журналиста произошло незаконное вторжение. Мотивы тоже очевидны - это попытка установить контроль над журналистом-расследователем, автором ряда резонасних статей, которые касаются злоупотреблений высших должностных лиц страны, милицейских чиновников и т.д. Это нельзя трактовать по-другому как давление на журналиста, на газету».

Редакция также заявляет, что приняла решение передать устройство, обнаруженное в квартире журналиста, независимым экспертам в Европе для проведения беспристрастной международной экспертизы.

«Мы также привлекаем за средства редакции бывших профессиональных правоохранителей, которым доверяем, для проведения отдельного расследования факта негласного проникновения в квартиру нашего журналиста», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 6 января в Галицкий райотдел Львовского городского управления милиции обратился журналист львовской газеты “Експрес” с заявлением о выявлении в его частном помещении устройства для негласного снятия информации. Устройство было зашито в домашнюю одежду.

По данным газеты, Т. Зозулинский убежден, что негласное проникновение в его квартиру и установление устройства для негласного снятия информации напрямую связано с его профессиональной деятельностью, в частности, подготовкой к печати отделом расследования газеты “Експрес” ряда резонансных расследований.

Как сообщили в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области 8 января, “сегодня будет соответствующим образом проведено изъятие устройства, которое обнаружил у себя в помещении журналист львовского издания, на это уже есть санкция суда. Устройство будет передано для проведения экспертизы. Заключений каких-либо независимых экспертиз относительно обнаруженного у него устройства – журналист работникам милиции не предоставлял.”

В ОСО также сообщили, что по факту умышленного препятствования профессиональной деятельности журналиста Галицким горрайотделом милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 171 УК Украины — умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Начато досудебное расследование, ход которого находится на контроле органов прокуратуры города Львова.

В то же время 8 января газета «Експрес» сообщила, что следственные действия по заявлению журналиста проводились в его квартире 7 января в течение почти 6 часов. При этом устройство негласного снятия информации милиционеры искали с помощью «отвертки, фонарика и ножа», не используя при этом никакого специального оборудования для быстрого выявления радиоэлектронных устройств.