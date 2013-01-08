Милиция взялась за «жучок», найденный у журналиста

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области, производство открыто по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины (умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Как отмечается в сообщении, 6 января в Галицкий райотдел Львовского городского управления милиции обратился журналист одной из львовских газет с заявлением о выявлении в его частном помещении устройства для негласного снятия информации.

Мужчина сообщил, что в своей частной квартире он обнаружил, по его предположению, устройство для негласного снятия информации, которое было зашито в домашнюю одежду. Заявление работника СМИ было зарегистрировано в журнале единого учета преступлений и правонарушений.

С целью проверки изложенной в заявлении информации и выяснения обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Галицкого райотдела милиции.

Однако, обратившись с заявлением в правоохранительные органы, заявитель, вопреки порядку проведения следственных действий, категорически запретил сотрудникам милиции провести осмотр места и выявленного им устройства, мотивируя это отсутствием санкции суда. Журналист отказался от каких-либо объяснений относительно фактов, изложенных в его заявлении, а также не предъявил работникам милиции указанное выше устройство, тем самым не предоставив возможности экспертам его исследовать.

„Заявление журналиста находится на контроле руководства главного управления МВД Украины во Львовской области. О данном происшествии уведомлено МВД Украины”, - информирует отдел связей с общественностью.

В то же время, на сайте газеты „Експрес” 6 января была размещена информация о том, что „в частной квартире журналиста отдела расследований газеты Тараса Зозулинского обнаружено устройство для негласного снятия информации. Оно было зашито в домашнюю одежду, и найдено абсолютно случайно”.

По данным газеты, ”Т.Зозулинский убежден, что негласное проникновение в его квартиру и установление устройства для негласного снятия информации напрямую связано с его профессиональной деятельностью, в частности, подготовкой к печати отделом расследования газеты “Експрес” ряда резонансных расследований. Также Т.Зозулинский является автором нескольких расследований, опубликованных в газете ”Експрес” в декабре, в частности, о причастности семьи премьер-министра Украины Николая Азарова к завладению активами на крымском побережье, об операциях вокруг дачи Президента в Магараче, злоупотреблениях милицейского предприятия средствами граждан Украины”.

В издании отмечают, что „высококвалифицированный эксперт, который осмотрел устройство, подтвердил, что это устройство для негласного снятия информации очень высокого качества с автономным источником питания».

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области „сегодня будет соответствующим образом проведено изъятие устройства, которое обнаружил у себя в помещении журналист львовского издания, на это уже есть санкция суда. Устройство будет передано для проведения экспертизы. Заключений каких-либо независимых экспертиз относительно обнаруженного у него устройства – журналист работникам милиции не предоставлял.”