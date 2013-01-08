В Донецке ограбили офис газеты «Сегодня»

Как сообщает пресс-служба Донецкого городского управления Главного управления МВД Украины в Донецкой области, сегодня в 12.00 в Калининский райотдел милиции г. Донецка поступило сообщение о том, что из помещения редакции газеты «Сегодня» по адресу: пр. Ильича, 89 неизвестные похитили имущество.

Сотрудники редакции указали, что, прийдя на работу после выходных дней, обнаружили, что из офиса похищены два ноутбука, фотоаппарат, а также иное имущество.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража, объединенная с проникновением в жилище, иное помещение либо хранилище». В рамках производства проводятся меры по установлению подозреваемых.