Врачи успокаивают: эпидемия свиного гриппа Украине не угрожает

Эпидемиологи не исключают возвращения в Украину штамма вируса А(H1N1), более известного как «свиной грипп», однако угрозы вспышки эпидемии и причин для волнений нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на государственное учреждение «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины».

Вместе с тем, во время эпидемического сезона 2012-2013 прогнозируется совместная циркуляция вирусов гриппа А(H3N2), а именно: нового штамма А под названием «Виктория» и нового для Украины штамма вируса гриппа В («Висконсин»).

Медики отмечают, что подготовка к эпидемическому сезону требует от населения бдительности, своевременной вакцинации, быстрого выявления болезни, изолирования больных и их эффективного лечения. Особо внимательными в этот период должны быть те, кто входит в группы риска. Это, в частности, лица с хроническими заболеваниями (дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почек, обмена веществ), лица старше 60 лет, которые находятся в интернатах или домах для лиц преклонного возраста, и беременные женщины, а также все те, кто находится в контакте с большим количеством людей.

Врачи напоминают, что основными симптомами гриппа является внезапное повышение температуры тела, кашель (обычно сухой), головная боль, боль в горле, мышцах и суставах, сильное недомогание, насморк.

Чтобы предотвратить заболевание, медики рекомендуют проводить профилактические мероприятия, направленные на укрепление защитных сил организма, например, занятия физической культурой, закаливания, ограничение влияния вредных привычек, рациональное питания.

Кроме того, во время подъема заболеваемости гриппом стоит ограничить посещение мест большого скопления людей, часто проветривать помещение и мыть руки с мылом, если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров.

При этом медики отмечают, что самым эффективным средством профилактики болезни является вакцинация. В результате прививки в организме образуются антитела против вируса. Благодаря этому при контакте с живым вирусом гриппа организм способен защитить себя. Действовать вакцина начинает через 2-3 недели после прививки, а длительность защиты составляет 6-12 месяцев, что зависит от индивидуальных свойств.

По сообщению ТСН, заведующий отдела Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний Национальной академии медицинских наук Украины Алла Мироненко информировала, что в Киеве недавно был зафиксирован первый в этом году случай заболевания «свиным гриппом».

Как сообщал УНИАН, на пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге с 25 по 29 января 2010 года Комитет ПАСЕ по социальным вопросам провел слушания на тему: "Фальшивая пандемия - угроза для здоровья". Слушания инициировал известный эпидемиолог Вольфганг Водарг, который возглавляет подкомитет по здравоохранению, который входит в комитет по социальным вопросам, здравоохранению и семье Совета Европы. Он предлагал СЕ расследовать деятельность фармацевтических компаний, которые ради увеличения собственных прибылей очень преувеличили степень угрозы «свиного гриппа». По мнению В.Водарга, производители противогриппозных препаратов и вакцин оказывали давление на Всемирную организацию здравоохранения и вынудили ее объявить с лета 2009 года пандемию «свиного гриппа» в мире.

При этом ПАСЕ решила не проводить прения по срочной процедуре относительно “фальшивых” пандемий.