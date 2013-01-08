У каждого третьего украинца нет иммунитета от свиного гриппа

Свиной грипп - один из тех вирусов, которые вызывают тяжелое осложнение - пневмонию H1N1 - так называемый пандемический грипп - лучше лечится в стационарных условиях. Он опасен своими осложнениями, а именно пневмонией, от которой можно умереть. Лабораторно подтвержден единственный случай свиного гриппа в Киеве. У большинства населения есть иммунитет, ведь H1N1 уже два сезона ходит по Украине.

"Да, он действительно, есть он циркулирует, но он не вызывает такого массового заболевания, массовых летальных случаев, которые были в предыдущие сезоны", - рассказывает ТСН директор Государственного центра инновационных биотехнологий Александр Гриневич.

Свиной грипп - один из тех вирусов, которые вызывают тяжелое осложнение - пневмонию. В 2009 году именно от нее умирали десятки украинцев. Врачи тогда были бессильны. Пережив пандемию и панику три года назад, украинцы сих пор не могут отличить грипп сезонный от свиного. Грипп свиной поражает молодых и людей среднего возраста - до 50 лет, это трудоспособное относительно здоровое население, привыкшее простуду и температуру переносить на ногах. В этом и главная опасность. В пневмонию свиной грипп может перерасти на 5-6-й день. Вид воспаления легких, которую провоцирует H1N1, плохо лечится - требуется реанимация, искусственная вентиляция легких и ударная доза антибиотиков. Почти все летальные случаи от свиного гриппа связаны с тем, что больные не обращались к врачам вовремя.

Если врач предлагает госпитализацию - не отказывайтесь, в стационаре этот вирус лечится быстрее, чем дома. Хотя свиной грипп - не основной штамм этого сезона, однако у каждого третьего украинца иммунитета на него нет.