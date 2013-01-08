На Крещение обещают потепление

12:16, 08 января 2013
Общество
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На Крещение в Украине ожидается потепление, однако погода сохранит зимний характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Кульбида говорит, что потепление будет кратковременным

Он сообщил, что 16-18 января в Украине будет наблюдаться потепление, которое сохранится и 19-21 января. При этом минимальная температура в эти дни будет составлять 4-10 градусов мороза ночью и 1-6 мороза днем.

Между тем, на 9 января прогнозируется сохранение небольших и умеренных снегопадов на территории восточных областей, Приазовья и Крыма. Температура утром будет составлять 10-15 градусов мороза, на Прикарпатье - 17-22 градусов мороза ночью; днем - 6-11 градусов мороза. При этом на 4-6 градусов теплее будет в южных областях, Крыму и Приазовье.

10-11 января осадки ожидаются практически во всех регионах Украины, наиболее интенсивные - в юго-восточных и восточных регионах. Температура 11 января будет составлять 2-8 градусов мороза утром.

“Но это потепление будет кратковременным, поскольку после прохождения еще одного атмосферного фронта, который пройдет 12 и 13 января, температура воздуха опять снизится”, - сообщил Н.Кульбида.

Таким образом, 13 января ночью ожидается 12-18 градусов мороза, днем - 4-10 градусов мороза; на востоке и юге ночью - 3-9 градусов мороза, днем - 0-6 мороза.

14-15 января температура в Украине будет преимущественно составлять 13-19 градусов мороза.

Н.Кульбида также призвал туристов быть внимательными в горах в ближайшее время из-за опасности схода снежных лавин.

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