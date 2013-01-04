Из-за выбоин в асфальте на мосту «Метро» у машин отпадают колеса

В Киеве на мосту "Метро" в направлении с правого на левый берег образовалась невероятная тянучка. Причиной пробки стали выбоины в асфальте, сообщает ТСН.

За самим мостом скопилось с десяток машин, у которых просто оторваны колеса. Водители говорят, что на самом деле поврежденных авто было значительно больше. Но те, у кого колеса не отвалились, самостоятельно отправились на шиномонтаж.

В целом на дороге несколько выбоин, и они не слишком большие. Но водители влетают в них, поскольку мост не освещается. Сейчас мост "Метро" усеян десятками дисков, отпавших от поврежденных колес.

После приезда камеры ТСН, на мосту появились ремонтники, которые засыпают дыры холодным асфальтом.

Ремонтники также рассказали, что выбоины образуются из-за того, что на мосту уже давно не проводился капитальный ремонт - на него просто не выделяют денег.