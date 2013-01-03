На киевском озере начали строить четыре небоскреба

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, поручения о проведении проверки предоставлены столичной Государственной экологической инспекции, столичным инспекциям архитектурно-строительного контроля и сельского хозяйства.

Контролеры обязаны предоставить заключение о законности выделения земельного участка, передачи его в аренду и выдачи разрешения на начало выполнения строительных работ вдоль береговой линии озера.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 3 и 4 января планируется провести акции протеста граждан против застройки территории озера Тельбин на Березняках.

По данным народного депутата Александра Бригинца, вдоль береговой линии озера Тельбин ООО «Аквапарк» начало строительство четырех 30-этажных высоток с паркингами и офисами. По словам А.Бригинца, строительство происходит без согласования проекта и проведения общественных слушаний. Жители Березняков оказывали сопротивление строительству, но, несмотря на продолжающийся судебный процесс, строительство началось. Экологи предупреждают, что сооружение этих небоскребов приведет к экологической катастрофе - озеро превратится в болото.