В Луганске избили судью

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, вчера, 3 января, в дежурную часть Ленинского райотдела милиции обратился с заявлением судья Апелляционного суда г. Луганска. Он сообщил, что 3 января примерно в 09.15 возле его гаража, расположенного по ул. Шевченко, между ним и неизвестным, который подъехал на автомобиле «Шевроле», произошел конфликт. Во время конфликта судье были нанесены телесные повреждения.

Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Проводится проверка.