ГАИ предупреждает: на Киев идет мокрый снег

Как сообщили УНИАН в УГАИ г. Киева, по информации Гидрометцентра, в Киеве 5-6 января ожидается снижение температуры воздуха до -3-5 градусов, возможны осадки в виде мокрого снега с дождем, что способствует появлению гололедицы. Учитывая такие погодные условия, Госавтоинспекция обращается с просьбой к киевлянам и гостям города своевременно проверять техническое состояние своих транспортных средств, а также не оставлять автомобили на краю проезжей части, чтобы не препятствовать нормальному движению транспорта.

Столичная ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.