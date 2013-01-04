Гендиректор ДТЭК обещает наказать виновных в аварии на шахте

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ДТЭК.

«Учитывая сложные геологические условия и газообильность, мы всегда уделяли повышенное внимание безопасности труда на «Шахте Комсомолец Донбасса». Я потрясен этой трагедией. Причины аварии будут тщательно изучены, включая внутреннее расследование с привлечением независимых экспертов, - сказал М. Тимченко. При этом он добавил, что «о ходе расследования и его результатах мы будем информировать общественность, виновные будут строго наказаны».

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что работа шахты не возобновится до тех пор, «пока мы не будем абсолютно уверены в безопасности людей».

«Мы скорбим вместе с семьей погибшего и продолжаем надеяться н а чудо в отношении двух оставшихся под завалом людей», – сказал М.Тимченко.

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Как сообщал УНИАН, на шахте «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК, г. Кировское) тром 03.01.2013 г. во время подготовительных работ конвейерного штрека лавы, возникло газодинамическое явление с отвалом породы без последующего горения.

В момент происшествия под землей работали 300 человек, из них на аварийном участке - 4 человека. Один горняк выбрался самостоятельно, тело одного шахтера было найдено спасателями.

На шахте «Комсомолец Донбасса» приостановлена работа забоев для проверки дегазационных мероприятий и степени опасности пластов по внезапным выбросам угля и газа.

Факт аварии занесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей) УК Украины. Следствие проводят органы милиции. Кировская межрайонная прокуратура осуществляет процессуальное руководство расследованием.

Президент компании СКМ, в которую входит ДТЭК, Ринат Ахметов заверил, что на шахте «Комсомолец Донбасса» делается «все возможное», «брошены лучшие силы», чтобы спасти двух оставшихся под завалом шахтеров.