25 знаковых событий уходящего года: Евро, выборы, громкие убийства, приватизация

1. День соборности и свободы (22.01)

Фактически первым событием нового года стала отмена Президентом Украины Виктором Януковичем Дня свободы (22 ноября), учрежденного в 2005 году в честь Оранжевой революции Виктором Ющенко. Соответствующий указ глава государства подписал еще 30 декабря прошлого года. Вместе с этим Президент переименовал День соборности, отмечаемый 22 января, в День соборности и свободы. В администрации главы государства объяснили, что упразднили День свободы из-за обращений ряда общественных организаций, которые якобы считали его яблоком раздора. За такое решение на Президента даже подали в суд и он, конечно, признал указ законным.

2. Покушение на Путина (4.01)

4 января в Одессе случился взрыв в жилом доме. Вполне рядовое событие вылилось в версию о покушении на… тогда еще премьер-министра России Владимира Путина. В квартире, где случилась трагедия, якобы обнаружили части взрывных устройств, а задержанные при взрыве на допросах в СБУ признались, что готовили покушение на жизнь российского политика. Их целью, по данным правоохранителей, была подготовка к поездке в Москву, где и планировалось осуществить убийство. Одного из подозреваемых – гражданина Казахстана Илью Пьянзина – экстрадировали из Украину в РФ, где предъявили обвинение сразу по четырем статьям УК РФ среди которых – приготовление к посягательству на жизнь государственного деятеля. На допросах Пьянзин заявил, что являлся свидетелем всех перечисленных преступлений, однако вины не признал. Экстрадиция в Россию второго подозреваемого – чеченца Адама Осмаева – была приостановлена по рекомендации Европейского суда по правам человека. Дело против него рассматривает Приморский суд Одессы. Кроме того, в деле фигурирует третий подозреваемый, по фамилии Эдельгиреев, также родившийся в Чечне. Он находится в международном розыске.

3. Реформа «Укрзалізниці» (23.02)

В конце зимы парламент сделал первый шаг к приватизации "Укрзалізниці», приняв как закон правительственный законопроект № 9337 от 24 октября 2011 г. об особенностях образования государственного акционерного общества железнодорожного транспорта общегопользования. Документом определены три этапа реформирования железнодорожного транспорта Украины. На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функций между нею и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будет образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок. Прогнозируется, что данный закон позволит передать «Укрзалізницю» в частные руки в будущем году.

4. Убийство Оксаны Макар (10.03)

Весной этого года в Украине случилось преступление, потрясшее своей бессмысленной жестокостью всю страну и получившее огромный резонанс. 10 марта в Николаеве на стройплощадке нашли обгоревшую 18-ю девушку - Оксану Макар. Позже выяснилось, что ее изнасиловали и пытались сжечь трое мужчин. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело и через несколько дней были задержаны все подозреваемые. Один из них был задержан, двое других отпущены под подписку о невыезде. Все могло бы закончиться ничем, если бы не вмешались журналисты и общественность. Все трое подозреваемых были задержаны, Президент страны лично поручил расследование Генпрокуратуре, а также был уволен главный прокурор города, его заместитель, замначальник следственного управления и начальник отдела по расследованию преступлений против жизни и здоровья человека УМВД в Николаевской области. Все подробности преступления и следствия освещались ведущими украинскими и международными СМИ. Несмотря на то, что медицинскую помощь девушке оказывали лучшие врачи страны, 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре. 27 ноября Центральный районный суд Николаева вынес вердикт по делу об изнacилoвaнии и yбийcтве 18-летней Оксаны: один из обвиняемых получил пожизненное лишение свободы, двое других – 14 и 15 лет тюрьмы. Адвокаты матери девушки намерены подать апелляцию на приговор и просить пожизненного заключения для всех обвиняемых.

5. Парафирование текста Соглашения об ассоциации (30.03)

В этом году Украина смогла сделать некоторые шаги в направлении подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. В частности, 30 марта 2012 года стороны наконец парафировали (технически утвердили текст) политическую часть документа, а 19 июля парафировали соглашение о Зоне свободной торговли, являющееся важной часть будущего Соглашения об ассоциации.

6. Приватизация энергетики (12.04)

Весной Президент подписал закон, разрешающий приватизацию 14 государственных ТЭЦ. Для приватизации в этом году Фонд госимущества подготовил акции четырех теплоэлетроцентралей: Днепродзержинской, Херсонской, Одесской и Харьковской. Продать удалось только 94,5% Харьковской ТЭЦ-5 ("Укристгазу"). В будущем году ФГИ намереж наверстать упущенное и предложить к продаже 5,38% акций ПАО "Харьковская ТЭЦ-5", 99,989% акций ПАО "Одесская ТЭЦ", 99,832% акций ПАО "Херсонская ТЭЦ" и 99,928% акций ПАО "Днепродзержинская ТЭЦ". Также будет предложено продать ряд облэнерго и облгазов.

7. Убийство Геннадия Аксельрода (14.04)

14 апреля, в Днепропетровске, средь бела дня неизвестными на велосипедах был убит известный бизнесмен, президент финансово-промышленной компании «Спарта», строительный магнат и автор концепции строительства самого большого в мире еврейского центра «Менора» Геннадий Аксельрод. Киллеры открыли стрельбу по его авто, в котором он ехал с женой и дочерью. По мнению делового партнера убитого – председателя наблюдательного совета компании "Славутич-Капитал" Геннадия Корбана, заказчик убийства находится в США. Официальное расследование убийства пока не дало результатов. По некоторым данным, убитый имел весьма конфликтно вел бизнес.

Как известно, в сентябре 2010 года Аксельрода уже пытались убить – на террасе ресторана, где он обедал с Геннадием Корбаном сдетонировала взрывчатка. Корбан тогда получил легкие повреждения руки, а Аксельрод вообще не пострадал.

8. Терроризм (27.04)

Весной этого года Украину вновь потряс терроризм – 27 апреля в Днепропетровске произошло четыре взрыва заложенных в урны устройств в центре города в течение часа. Пострадали более тридцати человек, в том числе десять подростков. Этот эпизод был объединен в уголовное дело вместе со взрывами Харькове 13 октября прошлого года, в Запорожье 21 октября и в Днепропетровске 16 ноября, а также уголовным дело по факту угрозы, размещенной 16 ноября на одном из интернет-ресурсов о совершении взрывов на территории Донецка. 1 июня стало известно, что арестованы четверо подозреваемых. Один из них — старший преподаватель кафедры политологии Днепропетровского национального университета Виктор Сукачев, второй — ассистент этой же кафедры Виталий Федоряк.

В конце августа СБУ закончило расследование и передало в суд 73 тома дела о взрывах. 8 ноября начался суд над так называемыми «днепропетровскими» террористами. Двум из них грозит пожизненное заключение, их пособникам — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

9. Начало строительства нового саркофага на ЧАЭС (26.04)

26 апреля этого года наконец были начаты давно запланированные монтажные работы по возведению арки нового конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Средства на его строительство были собраны сорока странами-донорами чернобыльского фонда «Укрытие». Планируется, что все сооружение обойдется в EUR 990 млн. В ноябре был выполнен первый подъем восточной части арки весом 5,3 тыс. т на 22 м. Всего для восточной части арки будет выполнено три подъема.

Защитное сооружение будет состоять из комплекса технологического оборудования для извлечения из разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС материалов, содержащих ядерное топливо, их кондиционирование с последующим безопасным хранением. По озвученным заявлениям, завершение установления саркофага должно закончиться к 2015 году. Прослужить он сможет до 100 лет.

10. Обезглавленная столица (1.06)

1 июня, за два дня до истечения своих полномочий, в отставку подал мэр столицы Леонид Черновецкий. Исполнение обязанностей взяла на себя секретарь Киевсовета Галины Герега. Она же направила в Верховную Раду Украины обращение с просьбой назначить проведение в столице внеочередных выборов мэра. Рада протянула с решением этого вопроса до глубокой осени, летом на их проведение, по словам депутатов, не было ни времени, ни денег, а потом и вовсе отказалась включить в повестку дня сессии проект постановления №9067, которым предлагается назначить внеочередные выборы мэра Киева и Киевского городского совета. На данный момент вопрос о выборах главы киевского городского совета остается открытым.

11. ЕВРО-2012 (8.06)

Три с половиной летние недели праздника европейского футбола обошлись Украине более чем в 4 миллиарда долларов. Заработала на проведении чемпионата страна около 1 миллиарда долларов. Не все объекты, созданные под чемпионат, пригодились. Например, пустует терминал аэропорта «Борисполь», подстроенный специально для футбольных фанов, не выдерживают холодов купленные специально для болельщиков поезда «Хюндай», не очень активно используются спортивные объекты в городах, принявших ЕВРО. Однако в целом, праздник спорта, которого ждали пять лет, удался даже не смотря на то, что футбольным командам хозяев праздника – Украине и Польше – не удалось выйти даже из своих групп. Победителем Чемпионата Европы по футболу стала сборная Испании.

12. Приватизация портов (8.06)

В начале лета Президент Украины Виктор Янукович подписал закон №4709-VI "О морских портах Украины", фактически разрешающий и прописывающий правила вхождения частного капитала в украинские порты. В свою очередь Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому все 18 морских портов Украины могут быть переданы в концессию и аренду. В частности, «Одесский морской торговый порт», «Николаевский морской торговый порт», Ильичевский морской торговый порт, Морской торговый порт «Южный», Мариупольский морской торговый порт, Севастопольский морской торговый порт, Херсонский морской торговый порт, Керченский морской торговый порт, Феодосийский морской торговый порт, Ялтинский морской торговый порт, Бердянский морской торговый порт, Белгород-Днестровский морской торговый порт, Евпаторийский морской торговый порт, Измаильский морской торговый порт, специализированный морской порт «Октябрьск», Ренийский морской торговый порт, Скадовский морской торговый порт и морской торговый порт «Усть-Дунайск». Эксперты убеждены, что иностранный капитал в порты не придет, и они уже в 2013 достанутся за копейки местным олигархам.

13. Закон о языках (3.07)

3 июля этого года Верховная Рада Украина приняла в целом закон «Об основах государственной языковой политики». Данный закон, авторства депутатов Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко, гарантирует свободное использование на территории Украины региональных языков, если ими пользуются не менее 10% граждан, населяющих определенную территорию. Оппозиция восприняла закон, как угрозу не только государственному языку, но и целостности страны. В центре столице тут же началась бессрочная акция протеста и голодовка. Впрочем, через два дня политики сняли осаду и ратовать за «мову» остались только активисты, некоторые из которых в результате голодания и обезвоживания попали в больницу. В сухом остатке статус регионального русский язык получил в шести областях Украины: Одесской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Херсонской, а также городах Севастополь и Николаев. А вот Тернопольский, Ивано-Франковский и Львовский облсоветы категорически отказались выполнять закон. Зато некоторые села на Закарпатье официально сделали региональными языками румынский и венгерский. На данный момент и оппозиция, и власть перестали использовать вопрос языка в политических дебатах.

14. Стройка века в столице

Уходящий год точно можно считать удачным для Киева, который (частично в канун Евро, от части – к выборам) обзавелся новой станцией метро «Ипподром», автодорогой, ведущей от ж/д платформы «Левый берег» к Харьковскому путепроводу, несколькими транспортными развязками, скоростным трамваем, двумя новыми терминалами – в аэропортах «Борисполь» и «Киев», отремонтированной автостанцией «Выдубичи». Также масштабные реконструкции (правда, не без скандалов), были начаты на Почтовой площади и Андреевском спуске.

15. Ужесточение правил проведения валютных операций (23.09)

Национальный банк Украины под руководством Сергея Арбузова серьезно ужесточил правила проведения валютных операций. В частности, с конца сентября осуществлять наличные валютно-обменные операции можно только при условии идентификации физического лица. Также регулятор ввел ряд ужесточения правил обмена валют и для юридических лиц. Кроме того, в конце года, в Нацбанке предложили взымать с каждой операции по продаже валюты 15%-ый налог на постоянной основе. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте и даже внесен в повестку дня, однако рассмотрение его отложили. Не исключено, что к данному вопросу вернутся в новом году.

16. Похищение Развожаева (20.10)

20 октября на выходе из здания Верховного комиссариата ООН по делам беженцев в Киеве был похищен российский оппозиционер Леонид Развожаев. Он находился в Киеве с 17 октября и намеревался подать тут прошение о политическом убежище. После таинственного исчезновения Развожаев оказался в Москве, где был арестован и получил обвинение сразу по двум статьям УК РФ - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Организация массовых беспорядков".

Пресс-службы Генпрокуратуры, Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины сразу же заявили, что не имеют отношения к вывозу Развозжаева в Россию и уверили, что по их информации он добровольно пересек украинско-российскую границу в пункте пропуска, показав документы. Сам оппозиционер рассказал адвокату, что был похищен и подвергся пыткам.

Только 22 декабря Соломенское райуправление внутренних дел Киева начало проводить досудебное расследование на основании заявления адвоката Развозжаева о похищении.

17. Парламентские выборы (28.10)

28 октября в стране состоялись парламентские выборы по смешанной избирательной системе, которые впервые открыли двери в Верховную Раду для радикальных националистов (ВО «Свобода» - 10,44% и 13 мажоритарщиков) и продемонстрировали благосклонность к парламентским дебютантам (УДАР - 13,96% и 6 мажоритарщиков). Партия власти по процентам оторвалась от Объединенной оппозиции не сильно – 34,37% против 30,71%, а вот по мажоритарным округам значительно – 114 депутатов против 43. Выборы обошлись государству в рекордную сумму – только миллиард гривен был потрачен на видеонаблюдение в день голосования, еще полтора миллиарда ЦИК запросила на организацию всего избирательного процесса. По оценкам аналитиков, самыми дорогими в истории Украины выборы стали и для их участников – рекордные суммы были потрачены на рекламу всех видов, услуги политтехнологов и т. д.. В результате выборы ознаменовались таким количеством нарушений, за что были признаны миссией ОБСЕ «нечестными». Особенно большое количество нарушений было зафиксировано на одномандатных мажоритарных округах, вследствие чего в пяти из них были назначены перевыборы.

18. Освобождение Лазаренко (1.11)

Экс-премьер Украины Павел Лазаренко 1 ноября вышел из американской тюрьмы Terminal Island, где провел более 8 лет за финансовые махинации. К 8 утра к зданию тюрьмы приехала группа журналистов из Украины, однако Лазаренко увидеть не удалось – оказалось его выпустили в 4 утра, вместо предполагаемых 8. Позже выяснилось, что Лазаренко снова был арестован до выяснения своего статуса в США. По словам его адвоката Дениэла Горовица, Лазаренко будет находится в изоляторе в городе Сакраменто до тех пор, пока американская власть не примет решение о его легализации или депортации. Предполагаемая дата его освобождения неизвестна. В Генпрокуратуре Украины Лазаренко тоже готовят «теплый» прием – арест по подозрению в почти 50 уголовных эпизодах: дачу взятки, присвоение средств, злоупотребление положением и т. д..

19. Торговые войны с РФ

В 2012 году Украине пришлось пережить сразу несколько войн с РФ. Правда, торговых. Первую затеяли из-за сыра, в который украинцы якобы подмешивали в сыр запрещенное пальмовое масло. За два месяца «войны» украинские производители потеряли около 50 миллионов долларов, а проверка из России так и не смогла найти нарушений в производстве отечественных сыров.

Накануне парламентских выборов в Украине Российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору на несколько месяцев ограничила ввоз мясных и молочных продуктов с восьми украинских предприятий, а третьей атакой соседей стало введение 1 сентября утилизационного сбора на импортные автомобили, что, по оценке экспертов, может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен якобы с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО, но в правительстве Украины посчитали, что это не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ, противоречит Договору Евразийской комиссии, и приняли симметричное решение – ввели сбор на российские авто. Позже обе стороны отменили данные меры…

20. Новый УПК (20.11)

В конце ноября в Украине заработал новый уголовно-процессуальный кодекс, подготовленный администрацией Президента Украины. Главными новшествами кодекса является запрет родственников подсудимых, содержащихся под стражей, выступать в роли их защитников (теперь это может делать только адвокат); ограничение права стороны защиты на ознакомление с материалами досудебного расследования; ликвидация института возбуждения уголовного дела; усложнение процедуры получения разрешения на проведение отдельных оперативно-розыскных мероприятий увеличивает вероятность того, что доказательства виновности преступника, собранные в ходе их осуществления, будут признаны незаконными по формальным причинам; возможность признавать судом доказательствами показания с чужих слов; институт соглашения о примирении между потерпевшим и подозреваемым. На Банковой новый УПК назвали революционным достижением, а многие специалисты недоработанным и даже опасным для рядовых граждан.

21. Перенесение саммита Украина-ЕС (11.12)

Возможная отмена саммита Украина-ЕС, который должен был состояться в Брюсселе в ноябре, оговаривалась неофициально еще в конце лета. Первой официальной причиной отмены саммита было названо желание ЕС дождаться официальных итогов парламентских выборов в Украине. Однако в декабре представитель ЕС по международным вопросам и политике безопасности Кэтрин Эштон во время телефонного разговора с премьер-министром Николаем Азаровым заявила, что саммита в нынешнем году не будет. Аналитики убеждены, что это реакция европейского сообщества на внутриполитическую ситуацию в стране. О новой дате саммита предварительно договорился Президент Украины и президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу во время телефонного разговора – он должен состояться 25 февраля 2013 года в Брюсселе.

Как известно, саммит Украина-ЕС является ежегодным. В 2011 году он состоялся в Киеве.

22. Аннулирование американской визы Ренату Кузьмину (3.12)

Первому заместителю генерального прокурора Украины Ренату Кузьмину аннулировали многоразовую пятилетнюю визу в США без объяснения причин. Об этом он сам написал в жалобном письме президенту США Бараку Обаме. Письмо датировано 3 декабря 2012 года и было опубликовано на официальном сайте Генпрокуратуры. Посол США Джон Теффт отказался назвать украинским журналистам причину аннулирования визы, но заявил, что такое решение было принято в Вашингтоне. По неофициальной информации Р. Кузьмина наказали за несанкционированное проведение следственных действий на территории США – летом он якобы пытался допросить в Калифорнии Петра Кириченко – бывшего партнера экс-премьера Павла Лазаренко и одного из ключевых свидетелей по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня.

23. Первая украинская семья получила политическое убежище (15.12)

Владелец полиграфической компании ProstoPrint Денис Олейников, вынужденный сбежать из страны из-за давления на его бизнес после печати футболок с принтом «Спасибо жителям Донбасса», вместе с супругой и двумя детьми получил статус политических беженцев. Такое решение было принято властями Хорватии после 14 месяцев следствия по делу Олениковых. До конца года украинцы получат внутренний паспорт беженца и документ для путешествий за границу. В Украину, где Олейников остается обвиняемым по делу ProstoPrint, беженцы возвращаться в ближайшем будущем не намерены.

24. Закон о запрете курения в общественных местах (16.12)

Одним из важных для общества событие уходящего года, без преувеличения, можно считать вступление в силу закона Украины о запрете курения в общественных местах, принятого полгода назад. Согласно ему, курить теперь запрещается в закрытых помещениях мест общественного питания; в лифтах; таксофонах; в учреждениях здравоохранения; на детских площадках; в подъездах жилых домов. Штраф за курение в неразрешенных местах составляет от 1 тысячи до 10 тысяч гривен, столько же придется выложить за размещение пепельниц на столах и отсутствие вытяжек на террасах и летних площадках, где курить пока еще можно.

Запрет был встречен агрессивным ропотом курильщиков и сочувствующих, посчитавшим закон нарушением прав человека.

25. Внезапная отмена встречи президентов Украины и России (18.12)

Братские отношения России и Украины достигли апогея к концу года. Так 18 декабря в последний момент российской стороной была отменена встреча президентов двух государств. Это при том, что группа украинских журналистов президентского пула, которая должна была освещать визит, уже успела прибыть на место мероприятия. В Кремле неожиданное поведение объяснили необходимостью доработать документы, которые планировалось подписать. А, как известно, предметами обсуждения на встрече должно было стать энергетическое сотрудничество, Таможенный союз и пересмотр газовых контрактов. Украинская сторона срыв встречи не комментировала, а посол РФ в России предположил, что новая встреча состоится в первом полугодии 2013 года.

Анастасия Береза