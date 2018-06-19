Василий Анисимов: В новом году главным событием станет празднование 1025-летия Крещения Руси

ОТЦОВ ХАРЬКОВСКОГО СОБОРА НАЗЫВАЮТ ИСПОВЕДНИКАМИ, И ЭТО СПРАВЕДЛИВО

Василий Семенович, какие события в жизни Украинской Православной Церкви в 2012 году, на Ваш взгляд, можно назвать знаковыми? Что обрадовало и огорчило лично Вас?

Не так давно состоялось последнее в этом году заседание Священного Синода УПЦ. Если издать все отчеты синодальных структур – получится книга.

Православная Церковь в Украине – огромная, многофункциональная структура. За сухим перечнем проведенных Церковью акций (принесение в Украину общеправославных святынь, крестный ход по местам лишение воли и др.), конференций, выставок, ярмарок, фестивалей духовного пения, музыки, кино, международных, общеукраинских, епархиальных – труд десятков тысяч людей.

Я бы отметил события, которые не попадают в отчетность, но являются знаковыми для любых городов и весей. Это освящение храмов. В среднем 15-20 освящений в месяц, за год – около двухсот. Это серьезная цифра, и она свидетельствует, что православное христианство в Украине возрождается, несмотря на нищету и кризис.

В 2012 году митрополит Владимир совершил более 70 богослужений.

Справка УНИАН. В состав Украинской Православной Церкви входит 47 епархий, 47 правящих и 25 викарных архиереев. 9 архипастырей находятся на покое.

Общее количество приходов УПЦ - 11 393, священнослужителей - 10 963, из них 10 187 священников и 776 диаконов. В УПЦ действуют 216 монастырей, в которых несут послушание 1 320 монахов и 2 312 монахинь. Монахов в священном сане - 937.

Новые храмы - это все-таки локальные события…

Конечно. Но ведь ваше, скажем, семейное счастье тоже не всеобще, однако без него невозможна страна счастливых людей. Что касается общецерковных событий, то Церковь сама определяет их «знаковость».

Уходящей год был объявлен годом 20-летия Харьковского Архиерейского Собора. Он занимает особое место в истории Церкви, поскольку завершил эпоху воинствующего атеизма и тотального контроля государства над жизнедеятельностью Церкви, которая встала на путь свободы. Этот путь оказался тернистым, потому что власть и кнутом, и пряником, и прямым насилием, и разбоями пыталась вернуть Церковь под свой контроль, но Церковь выстояла.

Патриарх Кирилл назвал отцов Харьковского собора исповедниками, и это справедливо. С ними и с избранным на Соборе Предстоятелем Православной Церкви Блаженнейшим митрополитом Владимиром мы и связываем возрождение Православия в Украине.

Какие события в жизни УПЦ станут ключевыми в 2013 году?

Думаю, главным событием 2013 года станет празднование 1025-летия Крещения Руси. Это день рождения Русской Православной Церкви. Она родилась в Киеве и открыла новую эру в истории восточнославянских народов. И Святейший патриарх Кирилл, и Блаженнейший митрополит Владимир напомнили об этой знаменательной дате в своих Рождественских посланиях.

Вы знаете, что идея зарождения традиции всенародного празднования Дня Крещения Руси возникла в Голосеевской пустыни. Инициатором проведения празднований стал Олег Карамазов, известный певец и композитор. Сама идея родилась во время разговора с наместником Свято-Покровского монастыря Голосеевская пустынь архимандритом Исаакием (Андроником). Инициативу поддержала Православная Церковь. Была создана международная общественная организация «День Крещения Руси» во главе с Олегом Карамазовым. Она развернула бурную деятельность. Пять лет назад в честь празднования 1020-летия Крещения Руси по всем регионам Украины прошел крестный ход со святынями Православной Церкви, состоялись концерты известных рок-музыкантов из многих стран СНГ. Эти акции привлекли огромное количество людей, в том числе и молодежи. В Украине и России День Крещения Руси стал государственным праздником.

В будущем году 1025-летие Крещения Руси будут отмечать не только в Украине, России и Белоруссии, торжества пройдут во всех странах - а их десятки, - где есть епархии и приходы Русской Православной Церкви.

31 октября 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил сбор инициатив и создание международного комитета по подготовке к празднованию Дня Крещения Руси в Украине, России и Беларуси.

И везде добрым словом будут вспоминать святого равноапостольного князя Владимира и наш древний Киев, первую и вечную столицу Православной Церкви восточных славян!

ЗАГОРОДНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ КАРДИНАЛА ГУЗАРА В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ У НАМЕСТНИКА ЛАВРЫ

В материалах светских СМИ на тему религиозной жизни Украины ключевыми в 2012 году стали темы имущественных конфликтов, доходов УПЦ и благосостояния ее архиереев…

Скромность должна быть нормой жизни для всех. Пресса вправе поднимать такие проблемы, но это не должно превращаться в травлю одного человека, того же митрополита Павла, наместника Лавры. Вот засняли его строящийся загородный дом, по нашим пригородным меркам – более чем скромный. А почему, скажем, не заснять киевскую загородную резиденцию кардинала Гузара, главы униатов на пенсии? Она в два раза больше.

Или дачу в Плютах того же Филарета Денисенко? Это, кстати, приватизированный Филаретом и его семьей санаторий для детей священников из Чернобыльской зоны. Для них он и строился, но, как рассказывала старшая дочь Филарета Вера Денисенко, кроме нее, сестры, брата, папы и мамы (Филарета и Евгении Петровны) в нем никто никогда не проживал, никаких чернобыльцев она там не видела.

Почему бы журналистам туда не нагрянуть? И гараж Филарета пошерстить: там где-то должен скрываться знаменитый лимузин Щербицкого. Как он у него оказался и куда делся? Почему бы других «иерархов», раскольничьих, униатских, протестантских, сектантских, не побеспокоить теми же вопросами?

Хотите сказать, что архиерей имеет право иметь дорогой автомобиль, загородный дом?

А почему нет? Киевские архиереи всегда имели загородные резиденции, из них, кстати, выросли монастыри в Голосеево, Феофании. Владыка Павел – возродитель Лавры, заслуженный и уважаемый человек, имеет полтора десятка государственных наград, богослов, недавно выпустил большой сборник своих проповедей. Думаю, ему, на шестом десятке, позволительно иметь и загородный дом, и хороший автомобиль. Беда, когда начинающие архиереи или священники, ничего еще в Церкви не сделавшие, уже стремятся к элитному транспорту и жилью.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ И ФУНДАМЕНТ СОХРАНИТЬ, И ХРАМ ВОЗВЕСТИ

На днях начальник Главного управления градостроения и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Сергей Целовальник вновь сделал заявление о невозможности строительства храма на фундаменте Десятинной церкви. Будет ли УПЦ продолжать добиваться строительства на месте Десятинной церкви?

За время советской власти в Киеве было разрушено около двухсот православных храмов и памятников, в том числе и Десятинная церковь. За годы независимости, еще при Кучме, было восстановлено пять церквей, среди них Успенский собор Лавры и Михайловский Златоверхий - древнейшие храмы Киева. Противников их возрождения было множество – зачем нужен новодел? Однако кто сейчас об этом помнит?

В 1800 году Киев был небольшим городком в 30 тысяч жителей, весь в заросших древних руинах. За сто с небольшим лет были восстановлены десятки древних храмов и монастырей и построено много новых. Всей империей возрождали славу древней столицы Руси.

Сегодня мы и новое не строим, и древнее не даем возрождать. Бережем фундаменты той же Десятинки, хотя они уже лет десять пребывают за забором в замусоренности, никому не нужные. Хотя современные технологии позволяют и фундаменты сохранить, и храм возвести. А строить храм надо, поскольку земля под ним является братской могилой наших пращуров, которые в 1240 году во время штурма города Батыем в нем укрылись, а своды рухнули, погребя под собой киевлян, в том числе и митрополита Киевского Иосифа.

ПАРТНЕРСТВО ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ

С приходом к власти Виктора Януковича и Партии Регионов, многие в УПЦ надеялись на возвращение церковного имущества и конкретные шаги власти по преодолению раскола в Украине. Как в УПЦ характеризуют ситуацию на сегодняшний день?

У нас все власти, в том числе и нынешняя, не устают говорить о «европейском выборе». Но в церковно-государственных отношениях ничего европейского не наблюдается. Церкви не возвращен статус юридического лица, не выполняются принятые перед Европой обязательства о возвращении церковной собственности, экспроприированной тоталитарным режимом.

Если Церковь и государство стали партнерами, то это партнерство должно быть честным. Юридические и имущественные права Церкви должны быть восстановлены. Где это видано, чтобы Церкви ее же имущество - от монастырей, храмов, до мощей святых угодников - сдавали в пользование или в аренду? Или прятали награбленное по разным музейным запасникам?

Государство удерживает тоталитарные рычаги воздействия на Церковь, а это, как вы понимаете, очень далеко от демократических основ Европы. То же касается и попустительства расколам.

В ГОСКОМРЕЛИГИИ ХОТЕЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ «ВСЕЛЕНСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПАТРИАРХАТ»

Вы полагаете, что власть должна участвовать в преодолении раскола?

Власть должна исправлять содеянные ею же беззакония, и, прежде всего – юридические. Генеральная Прокуратура дважды опротестовывала законность регистрации той же филаретовской УПЦ КП, но власть отказывается эти протесты удовлетворять.

Ведь как у нас создавались в Украине «православные церкви»? Никто же ни у кого не спрашивал, является ли какая-то организация Православной Церковью? Все решали атеистические религиоведы из ныне упраздненного Госкомрелигий. Они регистрировали любые «рога и копыта» под любым «брендом». Коррумпированная власть одаривала их имуществом Православной Церкви – вот вам уже «конфессия», новый член Всеукраинского совета Церквей!

Поэтому у нас с десяток самозванных патриархов: один «святейший патриарх Киевский и вся Украины» Моисей Кулик находится в международном розыске, другой «святейший патриарх» Михаил Денисенко (Филарет) учит писателей любить родину…

Я помню лишь один случай, когда Госкомрелигий обратился в УПЦ за консультацией: какие-то бывшие нардепы решили зарегистрировать «вселенский православный патриархат» во главе с «вселенским патриархом» Абатаром где-то на Кловском спуске в Киеве. Насколько я знаю, им отказали в регистрации.

БОЛГАРИЯ ЗАПРЕТИЛА ПАРАЗИТИРОВАТЬ НА ПРАВОСЛАВИИ

А кто, по-вашему, должен определять, является ли какая-то структура православной?

Она должна быть учреждена самой Православной Церковью в Украине, являться ее частью, тем самым быть частью всего мирового православия – Вселенской Церкви. Ее священники должны быть рукоположенными законными, каноническими епископами, преемниками апостольской благодати, тогда все таинства, которые они совершают, являются действенными и благодатными.

А если структура состоит из беглых, расстриженных, самозванных, отлученных людей, пусть даже все они наряжены в куколи и клобуки, то она считается богоотступной, святотатственной организаций, какими и являются все наши расколы.

У нас ежегодно в Лавре собираются высшие иерархи Поместных Церквей, которые общим богослужением свидетельствуют, какая Церковь в Украине есть истинная, благодатная, православная. Кроме того, уже, видимо, нет в мире ни одного Православного патриарха, который бы не обращался к нашим раскольникам с призывом возвращаться в спасительное лоно Церкви Христовой.

Почему же не возвращаются?

Возвращаются, но не массово. И дело здесь не в мирянах, а в раскольничьих лжесвященнослужителях. Сначала их власть заставляла обманывать, а теперь никто не заставляет, но ведь надо иметь мужество, чтобы сказать перед людьми: «Мы вам столько лет врали, вели к вечной погибели, а вот теперь каемся и возвращаемся ко Христу и Церкви Его».

С раскольничьими лжеепископами еще сложнее, поскольку они привыкли барствовать. Куда же им деться – они будут держаться за раскол зубами. Хотя есть интересный зарубежный пример: пару недель назад лидер болгарских раскольников некий Иннокентий вернулся в Церковь, и даже был принят епископом.

И что же его подвигло?

Все очень просто: Болгарское государство ликвидировало возможность самозванцам паразитировать на Православии. В Болгарии власти не любили Святейшего патриарха Максима, и, как наш Леонид Кравчук, решили создать свою карманную истинно-болгарскую православную «церковь».

Сколотили иерархию, во главе с неким Пименом (затем – Иннокентием), передали ей более двухсот монастырей и храмов, в свое время экспроприированных коммунистической властью у Болгарской Церкви.

Законную Церковь шельмовали, самозваную – возвеличивали, и это безобразие длилось более десяти лет. Когда создавшие раскол политики ушли в прошлое, стал вопрос, как этот раскол преодолеть? Для этого в Софию прибыли Патриархи и высшие иерархи Православных Церквей, которые засвидетельствовали, что Православной Церковью Болгарии, неотъемлемой частью Вселенского Православия была и остается лишь каноническая Церковь патриарха Максима, все остальное – от лукавого.

Парламент страны принял закон, в котором право именоваться «православной» оставалось лишь за канонической Церковью, а всем остальным запрещалось паразитировать на этом имени.

Затем был принят закон о возвращении всей церковной собственности, отнятой коммунистами, законным владельцам – тысячелетней Церкви патриарха Максима. Он касался и собственности, которую предыдущая власть отдала раскольникам. Им дали срок, чтобы они ее освободили.

Не все спешили это делать, тогда полиция за три дня сама всех выдворила, вернула храмы и монастыри законным владельцам. Так был преодолен раскол и восстановлена историческая справедливость. Кстати, правоохранители выяснили, что под церковными вывесками скрывались коммерческие структуры, которые раскол «крышевал», помогая уходить от налогов. Я полагаю, что у наших раскольников подобная ситуация.

Все раскольники вернулись в Церковь?

Некоторые судились. Европейский суд даже постановил выплатить их лидеру компенсацию, сколько-то там тысяч долларов, но теперь и сам лидер вернулся. Без поддержки властей, без возможности паразитировать, раскольники бедствуют, дежурят на кладбищах, влачат жалкое существование. Так пишет болгарская пресса.

Вы думаете, что наша власть в деле объединения Православия может пойти болгарским путем?

Опыт-то хороший, европейский. И начинать надо с простого и доступного – не лгать.

ВЯЧЕСЛАВ ЧЕРНОВОЛ В СВОЕ ВРЕМЯ ЗАЯВЛЯЛ, ЧТО ФИЛАРЕТ МЕШАЕТ ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ УКРАИНЫ

Что Вы имеете в виду?

Надо называть вещи своими именами, и, прежде всего – в прессе. Нельзя, скажем, именовать Моисея Кулика, Филарета Денисенко и прочих «православными патриархами», поскольку они ими не являются, нельзя вводить людей в заблуждение.

Тот же Михаил Денисенко за церковные преступления отлучен от Церкви через анафематствование. Это факт, и его подтвердят в любой Православной Церкви: и в Москве, и в Варшаве, и Константинополе, и в Тбилиси, и в Афинах.

У нас же на программе у Шустера депутат-коммунист об этом напомнил – поднялся переполох, мол «это оскорбление, это неправда!» Хотя это истинная правда, и сам Филарет о ней прекрасно знает.

Вот я был на недавней встрече Михаила Денисенко (Филарета) с творческой интеллигенцией в Союзе писателей. Там пел ему дифирамбы бывший партийный литературовед-академик Николай Жулинский. Он рассказал, что в 1993 году, будучи вице-премьером познакомился с «их святостью Филаретом» накануне поездке в Стамбул.

Его направил президент Кравчук встретиться с Константинопольским Патриархом Варфоломеем для реабилитации того же Филарета. Академик долго распинался о «светоче духовности» Филарете, но так и не сказал правду, с каким же ответом он из Константинополя вернулся.

А этот ответ известен: его изложил сам Жулинский в докладной Кравчуку, которую мы публиковали. В нем он передает слова Патриарха: «такой институции, как Киевский Патриархат в Православии не существует, а Филарета никто не считает архиереем».

Жулинский и в 2001 году, уже при Кучме, тоже будучи вице-премьером, опять ездил к Патриарху Варфаломею и получил такой же отлуп. Сейчас 2012 год, и можно было бы академику уже набраться мужества и сказать публично хоть раз в жизни правду о Филарете! Нет же, потоки патоки и лжи! Такие у нас писатели, «совесть» нации!

Но известно, что лидер Киевского Патриарха считает себя жертвой Москвы.

Это неправда. Даже после разоблачений Филарета, как агента КГБ по кличке «товарищ Антонов», скандалов с детьми и тещей, в Москве никто не требовал его изгнания из Церкви. А вот в Украине требовали все – и верующие, и общественность. Вспомните «первое софийское побоище» 1990 года, когда демократы были возмущены тем, что патриарх Алексий дает Томос на автономию УПЦ дискредитировавшему себя Филарету.

Депутаты-руховцы пытались сорвать этот акт, ложились под патриаршую машину. Филарет говорит, что его на Харьковском Соборе расстригли в монахи и выгнали из церковного руководства по указке из Москвы. Но ведь за четыре месяца до Собора, 20 января 1992 года, 26 народных депутатов-демократов во главе с Вячеславом Черноволом выступили с обращением, в котором требовали изгнать Филарета, поскольку он дискредитирует Церковь и «стоит на пути духовного возрождения Украины».

Если признать, что эти депутаты действовали по указке Москвы, то надо признавать, что и независимость Украины в августе 1991-го они провозглашали тоже по указке из белокаменной, потому что это одни и те же люди.

Беседовал Сергей Воронцов