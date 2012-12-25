Прокуратура обязала милицию охранять дом учительницы от рейдеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, представление с требованием установить охрану у дома учительницы направлено начальнику столичной милиции.

Кроме этого, прокуратура требует привлечь к ответственности работников Печерского райуправления милиции, которые не рассмотрели должным образом обращение Н.Москаленко и не обеспечили восстановление ее конституционных прав.

Установлено, что Н.Москаленко на протяжении последних нескольких месяцев шесть раз обращалась в Печерское райуправление милиции с заявлениями о подделке документов на наследство, блокирование неизвестными лицами прохода к ее дому, о сносе забора и выбитых окнах, а также о повреждении неизвестными сети электроснабжения, отравлении ее собаки и об угрозах, поступающих в ее адрес от неустановленных лиц.

Как выяснилось, все заявления Н.Москаленко милицией было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако надлежащих мер по установлению лиц, причастных к совершению этих правонарушений, а также по ее безопасному проживанию принято не было. Обращения учительницы длительное время оставались непроверенными.

По информации СМИ, киевская учительница Н.Москаленко живет в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. Землю под домом у учительницы неизвестные пытаются забрать уже в течение года. Ориентировочно участок размером 20 соток на Печерских холмах оценивают в три миллиона долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети неизвестен. Однако с апреля от этого владельца по адресу Н.Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласилась, и тогда ей начали угрожать неизвестные.

За год, несмотря на многочисленные заявления Н.Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. В то же время милиция возбудила в отношении нее ряд уголовных дел.