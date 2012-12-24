Добкин предложит новому владельцу «Металлиста» купить и стадион

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью информагентству Status quo председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, комментируя продажу бизнесменом Александром Ярославским своего клуба новому инвестору.

М.Добкин подтвердил, что ФК «Металлист» купил Сергей Курченко, который, по словам губернатора, довольно успешный бизнесмен и компетентный человек. «Курченко - новый владелец клуба «Металлист», захочет ли он публичности (чтобы быть президентом клуба), это иной вопрос», - сказал городской голова.

По его словам, заключение соглашения по продаже ФК «Металлист» продолжалось более месяца. А переговоры по продаже клуба - еще дольше. По мнению губернатора, говорить о том, что причиной продажи клуба стало намерение передать областной спорткомплекс «Металлист» в собственность города, будет неправильно.

В интервью М.Добкин отметил, что некорректно говорить, что А.Ярославский сложил с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передал обязательства по его финансированию другому инвестору. «Ярославский продал клуб, это частная собственность», - подчеркнул губернатор.

Кроме того, он отметил, что хотел бы, чтобы после продажи клуба весь менеджмент остался, в частности, генеральный директор ФК «Металлист» Сергей Волык и главный тренер команды Мирон Маркевич. Также губернатор добавил, что в дальнейшем, при любых расписаниях, финансирование «Металлиста» будет однозначно не меньше, а то и больше, чем сейчас.

М.Добкин добавил, что в ближайшее время проведет переговоры с новым владельцем клуба о дальнейших планах сотрудничества, которому, в том числе, будет предложено и выкупить стадион «Металлист».

Ссылаясь на собственные источники, «SQ» пишет, что «существует вариант, при котором президентом ФК «Металлист» может стать сын президента Украины Виктор Янукович».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря депутаты Харьковского горсовета приняли обращение к председателю облсовета Сергею Чернову с просьбой передать ОСК «Металлист» в коммунальную собственность города Харькова. В 2007 году, на период реконструкции и подготовки к Евро-2012, ОСК «Металлист» был передан городом в управление Харьковского областного совета.

20 декабря президент ФК «Металлист» Александр Ярославский заявил, что может прекратить финансирование клуба в связи с заявлениями мэра Харькова Геннадия Кернеса о том, что стадион «Металлист» должен быть возвращен в коммунальную собственность Харькова.

В интервью изданию Forbs А.Ярославский заявил, что все договоренности о государственно-частном партнерстве в рамках реконструкции стадиона «Металлист» в Харькове нарушены.

Президент ФК «Металлист» подтвердил, что между ним и Г.Кернесом есть личные конфликты. «Государство гарантирует защиту инвестора. А нынешняя ситуация – это грабеж средь бела дня», - отметил он.

21 декабря М.Добкин, комментируя конфликтную ситуацию, заявил о том, что он не исключает возможности продажи стадиона «Металлист» частному лицу.

Сегодня, 24 декабря, А.Ярославский заявил, что слагает с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передал обязательства по его финансированию другому инвестору, заявив: "Причина, по которой я вынужден оставить клуб: непонятные претензии городских властей ко мне как к инвестору и, как следствие, беспрецедентное психологическое давление, которое оказывается на команду и коллектив. Эта нездоровая атмосфера ставит под угрозу все, что создано тяжким трудом многих людей».

В этот же день сайт футбольного клуба сообщил, что достигнута договоренность с группой компаний «ГазУкраина» о приобретении ФК «Металлист» у А.Ярославского. Компания заявила, что поддержит команду на ответственном этапе развития и выступит в качестве инвестора футбольного клуба.

Справка УНИАН. Стадион «Металлист» на 40 тысяч зрительских мест был реконструирован к Евро-2012 и официально открыт 5 декабря 2009 г. Стадион реконструирован в формате частно-государственного партнерства: 30% общей суммы вложений составляют частные инвестиции бизнесмена А.Ярославского (генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, президента группы DCH и ФК «Металлист), 70% - бюджетные средства. Общая сумма внесенных в то время в реконструкцию стадиона инвестиций составляла 95,3 млн. долл. В 2011 г. А.Ярославский дополнительно инвестировал в реконструкцию игрового поля стадиона «Металлист» около 3 млн евро.