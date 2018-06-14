"Укрметртестстандарт": Большая часть протестированных товаров в торговых сетях Киева являются некачественными

В четверг, 20 декабря 2012 года государственное предприятие "Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей" объявило общие результаты испытаний украинской продукции. Украинским научно-методическим центром подтверждения соответствия и испытаний продукции было закуплено и проверено 60 образцов продукции, 40 из которых не отвечают требованиям нормативной документации. Научно-техническим центром сертификации и испытаний УркТЕСТ было закуплено в торговых сетях г. Киева и проверено 17 образцов электробытовых изделий, из которых 99% продукции не отвечают требованиям нормативной документации. Научно-техническим центром подтверждения соответствия, стандартизации и испытаний продукции легкой промышленности и средств индивидуальной защиты был закуплен и проверен 41 образец продукции, из которых 37 не отвечают требованиям действующей нормативной документации и санитарно-гигиеническим требованиям, что составляет 91% испытуемой продукции.