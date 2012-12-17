На трассе Киев-Чоп полностью восстановили движение, но погода опять резко ухудшается
Во Львовской области на международной автотрассе Киев-Чоп полностью восстановлено движение для всех видов транспорта - как легкового так и грузового.
Об этом только что сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
"16 декабря из-за снежного перемета было временно прекращено движение автомобильного транспорта на международной автотрассе Киев-Чоп между с. Осиповка Буского района и с. Суходолы Бродовского района. Благодаря принятым мерам сегодня с 6.00 утра было восстановлено движение для легкового транспорта ", - отмечается в сообщении.
Как информирует Львовская ОГА, в настоящее время отменены ограничения движения транзитного грузового автотранспорта на участке международной автотрассы Киев-Чоп между с. Осиповка Буского района и с. Суходолы Бродовского района.
Вместе с тем, сегодня во время брифинга во Львове первый заместитель командующего Западного оперативного командования генерал-майор Сергей Николаев отметил, что с 15.00 часов 17 декабря во Львовской области погодные условия на трассе Киев-Чоп снова начали ухудшаться - поднялся сильный ветер, началась метель.
"Фактически, военные, несмотря на такую погодную ситуацию, вынуждены постоянно расчищать недавно пройденные тяжелой инженерной техникой километры", - отметил С. Николаев.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 6.00 понедельника, 17 декабря, на международной автотрассе Киев-Чоп, на участке дороги между городами Броды и Буск, ликвидированы заторы и возобновлено движение легкового транспорта.
В снежных заторах на трассе Киев-Чоп на Львовщине больше суток (с 17.30 субботы 15 декабря до утра 17 декабря) находилось несколько сотен человек, большое количество легковых автомобилей, грузовиков, пассажирских автобусов. Длина затора в воскресенье, 16 декабря, достигала более 30 км.