День Крещения Руси – праздник прошлого, будущего и настоящего

13 декабря Православная Церковь празднует день памяти святого апостола, из уст которого на заре христианской эры наши предки-язычники впервые услышали Евангелие.

Существует предание о том, что апостол благословил славян и предсказал распространение православия на Руси: « Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог въздвигнути имать ».

Наверное, должно было пройти почти 1000 лет, для того, чтобы другое эпохальное событие в христианском мире – Крещение Руси – открыло путь к просвещению славянских народов. В 988 году на берегах Днепра у стен Киева произошло событие, историческую значимость которого для всего славянского мира невозможно переоценить и в наши дни.

Именно здесь, в момент первого Крещения нашего народа князем Владимиром, родилась восточнославянская православная цивилизация. И именно Киев стал городом-основоположником исторической, культурной, нравственной и духовной эпохи в жизни всех славянских народов, центром христианства, центром духовного обогащения.

Справка УНИАН. Согласно «Повести временных лет», в 988 году Киевский князь Владимир Святославич во время Крещения народа вознёс молитву: Боже великий, сотворивый небо и землю! При́зри на новыя люди сия и даждь им, Господи, уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша Тя страны христианския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и Твою державу, побежю козни его!

Рок-музыкант, руководитель международной общественной организации «День Крещения Руси» Олег Карамазов:

«ИДЕЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИИ ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ ВОЗНИКЛА В КИЕВЕ – В ГОЛОСЕЕВСКОЙ ПУСТЫНИ»

Летом 2006 года в один из дней я заехал в Свято-Покровский монастырь Голосеевская пустынь Многие люди и тогда, и сейчас приезжают в эту обитель, чтобы помолиться матушке Алипии и святому Алексию Голосеевскому. Неожиданно на мобильный мне позвонил наместник монастыря – архимандрит Исаакий. Он поинтересовался, где я нахожусь. Я сказал, что сейчас в его монастыре, но очень тороплюсь. Он попросил зайти. Мы выпили чаю, и я засобирался, ссылаясь на то, что сегодня много дел и нужно бежать. Уже в дверях батюшка обронил: «…сегодня 14 августа и я поздравляю Вас с праздником Крещения Руси…». Я удивился: «А что, сегодня этот день?» Он говорит: «Да!». «А как Вы празднуете, как празднует Церковь?» – спросил я. Он сказал, что никак. В церковном календаре даже не было соответствующей даты. Но в Житиях Святых, согласно «Летописи…» Димитрия Ростовского, есть данные о том, что в старину этот праздник вспоминали 14 августа (по новому стилю).

Я рассказал отцу Исаакию, что весной этого года мы вместе с моими друзьями и коллегами из российских и украинских рок-групп встречались с митрополитом Смоленским и Калиниградским Кириллом и с богословами. На встрече мы говорили о современной культуре, о молодежи, о том, что многие оторваны от Церкви – по незнанию и неведению, о том великом духовном, культурном и историческом наследии, которое есть у нашего народа. Также обсуждали возможности взаимодействия Церкви и нас, людей светских, которые, как и многие другие – молодые и пожилые – рано или поздно задаются вопросом: «... кто мы здесь на Земле, зачем мы здесь и с чем мы отсюда уйдем?»

И тогда в Голосеево мы с батюшкой решили: зачем что-то придумывать, когда есть мощнейшая дата великого события, события, определившего путь и судьбу народа, целой цивилизации и при этом подзабытого нашими современниками – празднования Дня Крещения Руси. Нашу идею мы изложили Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Владимиру и митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу. От них были получены благословения на труды, и уже в 2006 году с друзьями и единомышленниками мы объединились в международную общественную организацию «День Крещения Руси». Цель поставили перед собой простую – создать традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси в Украине, России и Беларуси. Начиная с 2007 года, мы ежегодно организовываем и проводим празднование этого великого и удивительного события, действительно первейшего во всех смыслах и в истории нашего Отечества.

26 июля 2012 года Предстоятель УПЦ Митрополит Владимир благословил нашу организацию на труды по подготовке празднований 1025-летия Крещения Руси. 31 октября 2012 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил на сбор инициатив и создание международного оргкомитета по подготовке к празднованию.

Ожидается, что в следующем году торжества пройдут от Камчатки до Ужгорода, по всей территории исторической Руси. Работа над программой праздничных мероприятий 2013 года уже идет. И в этот раз ее составит сам народ – сбор инициатив по мероприятиям празднования продолжается по адресу: info@dkr.kiev.ua Уверен, что празднования 1025-летия Крещения Руси будут одним из самых масштабных событий в жизни Украины, России и Беларуси – в жизни нашего народа.

ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ В НАШИ ДНИ

Справка УНИАН. В 2006 году была создана международная общественная организация «День Крещения Руси» с целью положить начало традиции ежегодного празднования Дня Крещения Руси. Организацию создали представители творческой и научной интеллигенции, предприниматели, студенты.

14 августа 2007 года усилиями членов организации был организован крестный ход в Киеве и концерт на Певческом поле у стен Лавры, который собрал около 100 тыс. человек. В том же году по «Летописи…» святого Димитрия Ростовского был создан анимационный 20-серийный фильм об истории киевского крещения, который транслируется на телеканалах Украины, России, Беларуси.

В 2008-м, в год 1020-летия Крещения Руси, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира, сотрудники МОО «День Крещения Руси» организовали крестный ход по 44 епархиям УПЦ и провели концертный тур по 23 областным центрам Украины с участием музыкантов, представителей науки и духовенства.

В Киеве торжества почтили своим присутствием Патриарх Московский Алексий ІІ и многие иерархи Православной Церкви. В 2010-м празднование Дня Крещения Руси прошло под эгидой 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2011 и 2012 году, получив благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сотрудники МОО «День Крещения Руси» организовали торжества одновременно в Киеве, Москве и Минске. В Украине День Крещения Руси стал государственным праздником с 2008 года. В России отмечается на государственном уровне с 2010 года.

Настоятель храма преподобного Агапита Печерского (г. Киев) Андрей Ткачев:

«ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ РУСИ МОЖЕТ В БУДУЩЕМ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ, И КАК ВИДИМ СЕГОДНЯ – ВСЕНАРОДНЫМ»

Однажды провозглашенной проповеди апостола Андрея Первозванного было не достаточно для того, чтобы наш народ раз и навсегда стал христианским. Мы не можем сказать, что если апостол Андрей к нам приходил, а князь Владимир нас крестил, значит, мы теперь на веки – христиане. Нет. Событие киевского народного Крещения, силу проповеди апостольской нужно обновлять в каждом поколении. Это празднование имеет своей целью не только вспоминать великое прошлое, а обновиться настоящим, чтобы с Божией помощью созидать будущее. Прошлое, будущее и настоящее разделены лишь условно. Для Бога 1000 лет как один день и один день как 1000 лет. Сегодня мы воспринимаем Владимирово Крещение и апостольскую проповедь Андрееву как завет и как посыл. Мы сами начинаем трудиться вслед за ними для того, чтобы обновиться духом и начинать жизнь в Боге. Из разряда преданий старины глубокой это все можно и нужно перевести в категорию живых и современных событий. Мне кажется, в этом главное смысловое наполнение всех исторических дат и событий, празднуемых нами. По мере возвращения к Церкви и осознания себя христианами, по мере появления в нас чувства благодарности, внутреннего переживания и понимания, праздник Дня Крещения Руси может в будущем для нас стать одним из главных, и как мы видим уже сегодня – праздником всенародным.

900-ЛЕТИЕ И 1000-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ: КАК ЭТО БЫЛО

Первое широкое народное празднование Дня Крещения Руси прошло в 1888 году. Мысль о праздновании 900-летия крещения русского народа принадлежала митрополиту киевскому Платону, представившему Святейшему Синоду свой проект празднества ещё в 1886 году. Но постановление Синода состоялось только в феврале 1888-го, и с этого времени начались усиленные приготовления.

Идея митрополита Платона с 1886 года была активно поддержана Киевской городской думой и особенно Санкт-Петербургским благотворительным обществом, возглавляемым министром внутренних дел начала царствования Александра III Николаем Павловичем Игнатьевым. Это общество добилось, чтобы празднование было не только киевским, но и всероссийским.

Сохранились свидетельства того празднования: « Город был расцвечен флагами и гирляндами с золотым инициалом равноапостольного князя Владимира. Как и было запланировано, торжественному крестному ходу предшествовала праздничная служба в Софийском соборе. По окончании литургии процессия с иконами и хоругвями, знаменами и цеховыми знаками двинулась под колокольный звон Софийского собора к памятнику святому князю Владимиру. После этого крестный ход продолжил свое движение и остановился у приготовленной на берегу Днепра купели. К этому времени тысячи людей уже стеклись к месту водоосвящения. Они заполнили все площади, вершины городских холмов и крыши домов, а на Днепре скопилось множество судов, в том числе 20 больших пароходов, переполненных публикой ». На фото тех лет можно видеть оркестры, учащихся духовных и светских учебных заведений, огромное количество празднующих людей, пароходы с киевлянами и паломниками, стоящими на Днепре у Владимирской горки. Войска киевского гарнизона были выстроены вдоль всего пути крестного хода и после проходили торжественным маршем, превращая шествие в парад.

Празднование 900-летия киевского Крещения Руси прошло в Киеве, Санкт-Петербурге, Москве и других городах.

Празднование 1000-летия Крещения Руси, которое пришлось на времена Советского Союза, перевернуло сознание миллионов людей. В юбилейный год 1000-летия Крещения Руси советское правительство возвратило Православной Церкви Свято-Данилов монастырь, Дальние пещеры Киево-Печерской лавры, Введенскую Оптину пустынь, Толгский монастырь, что означало возрождение монашества. В Церковь из музеев и государственных хранилищ вернулись: частица Креста Господня, десница апостола Андрея Первозванного, глава святителя Иоанна Златоуста, частицы мощей святого равноапостольного князя Владимира, святого благоверного князя Александра Невского.

Мария Проскура