Прокуратура рассматривает версию убийства сына экс-губернатора

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, прокуратурой Закарпатской области для проведения всестороннего, полного и беспристрастного исследования всех обстоятельств гибели Алексея Ризака даны письменные указания органу досудебного следствия.

В пресс-службе прокуратуры Закарпатской области напомнили, что около 20.30 16 ноября в дежурную часть Ужгородского горотдела милиции поступило сообщение о том, что около 16-этажки на проспекте Свободы обнаружено тело мужчины 25-30 лет. Было установлено, что погибший является сыном экс-губернатора Закарпатья И.Ризака Алексеем.

В прокуратуре также уточнили, что первоочередные следственные действия по этому факту проведены работниками СО Ужгородского горотдела управления МВД Украины в Закарпатской области, которыми по данному факту в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 1. ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

Однако для более эффективного проведения досудебного расследования опытными работниками данное уголовное производство передано в следственное управление УМВД Украины в Закарпатской области.

По данным пресс-службы прокуратуры Закарпатья, в уголовном производстве выдвинуто несколько версий, среди которых наряду с самоубийством рассматривается и убийство с последующей инсценировкой самоубийства. Назначен ряд экспертиз.

«Прокуратурой Закарпатской области, после изучения материалов уголовного производства по факту гибели гражданина Ризака Алексея Ивановича, с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования всех обстоятельств данного события даны письменные указания старшему следователю СУ УМВД Украины в Закарпатской области, по выполнению необходимых следственных действий, ход которых находится на контроле прокуратуры области» - сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.