За ноябрь НБУ продал валюты на $1,659 млрд больше чем купил

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, в прошлом месяце НБУ продал на межбанке 1,629 млрд долл. США, 70 млн фунтов стерлингов, 100 швейцарских франков, 410 млн австралийских доллара.

Регулятор пополнил резервы за счет покупки 290 млн долл. США и 250 млн евро.

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По данным Нацбанка, банковские валютные вклады физических лиц (в долларовом эквиваленте) выросли на 516,8 млн долл. и на 1 декабря 2012 года составили 22,259 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,6% - до 25,355 млрд долл. За январь-ноябрь т.г. резервы снизились почти на 20%, или на 6,440 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).