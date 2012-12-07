Золотовалютные резервы НБУ в ноябре «похудели» еще на полтора миллиарда

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. В том числе резервы в иностранной валюте сократились на 5,6% - до 23,388 млрд долл., в золоте выросли на 0,6% - до 1,958 млрд долл.

За январь-ноябрь т.г. резервы снизились на 20%, или на 6,440 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за январь-октябрь т.г. снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл, в октябре - на 8,4%, до 26,812 млрд долл.