Золотовалютные резервы НБУ в ноябре «похудели» еще на полтора миллиарда
12:59, 07 декабря 2012Общество
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Золотовалютные резервы НБУ в ноябре сократились на 5,5% - до 25,355 млрд долл.
С начала года резервы снизились на 20%
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. В том числе резервы в иностранной валюте сократились на 5,6% - до 23,388 млрд долл., в золоте выросли на 0,6% - до 1,958 млрд долл.
За январь-ноябрь т.г. резервы снизились на 20%, или на 6,440 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).
Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ за январь-октябрь т.г. снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл, в октябре - на 8,4%, до 26,812 млрд долл.
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