Соболев: в кризис золотовалютных резервов было на $10 млрд больше, чем сейчас

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Реформы и порядок», об этом в эфире телеканала ТВі заявил член Совета Объединенной оппозиции, первый заместитель председателя парламентской фракции «БЮТ – «Батьківщина» Сергей Соболев.

«Это бюджетные дыры, это невозможность оплатить элементарное – от питания детей до вещей, которых требует зимний период (я имею в виду отопление и т. др.)», – отметил он.

По словам парламентария, «то, что происходит с Пенсионным фондом, – это тотальный провал: уже начались первые невыплаты пенсий».

«На 16 млрд гривень заранее проплачен налог на прибыль. 40 млрд гривень невозвращенного налога на добавленную стоимость. В наихудший период кризиса – 2008-2009 годы – 16 миллиардов невозвращения НДС считалось катастрофой, а теперь 40 миллиардов. К тому же это вымывание оборотных средств ключевых предприятий. Если к этому еще прибавить то, что происходит с ценами на продукцию горно-металлургического комплекса, то ситуация просто патовая», – отметил С.Соболев.

«Что предлагает правительство? Правительство предлагает гасить пламя керосином. Они предлагают 15-процентный налог, чтобы окончательно состоялась долларизация страны, чтобы окончательно все ушло в тень, и мы потеряли из официального обращения все операции, которые происходят на валютном рынке. Причем, это операции, которые держатся на заробитчанах, которые сегодня присылают эти средства из-за границы, и на людях, которые собрали деньги на «черный день». Поэтому это путь в никуда», – отметил депутат.

По его мнению, в Украине постоянно происходят скрытые денежные эмиссии.

«На сегодняшний день называется цифра 24 млрд долларов золотовалютных запасов. Я хочу напомнить, что кризисный 2009 год закончили с 34 миллиардами. То есть в кризис у нас были на 10 млрд долларов больше золотовалютных запасов, чем сегодня, во время так называемого «роста» и «улучшения». Поэтому, по моему мнению, постоянно происходит допечатывание денег. Каждый это чувствует на росте цен, мы видим, какими липовыми бумажками выдается заработная плата – она уже, как в безумных 90-х, не успевает за ростом цен на товары. Мне эта ситуация напоминает 99-й год: предыдущее правительство оставило все на произвол судьбы, и с нуля нужно было «вытягивать» страну, которая стояла на пороге дефолта», – сказал С.Соболев.