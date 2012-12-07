«Караван» раздал обещанные 100 тысяч за Мазурка

Об этом пишет газета «Комсомольская правда в Украине».

Издание отмечает, что еще 50 тысяч поделили на три части и отдали семьям погибших охранников, а киевлянину, который нашел тело, ничего не досталось.

Газета напоминает, что в день, когда Я.Мазурок расстрелял охранников "Каравана", администрация магазина сделала заявление: «Тому, кто предоставит любую информацию о преступнике, будет выплачено вознаграждение в размере 100 тысяч гривен».

После похорон Я.Мазурка в "Караване" заявили, что деньги уже все выплатили. 50 тыс. грн получил тот человек из Львова, который первым позвонил в милицию и сказал, что Я.Мазурок является "караванским стрелком".

«Он смотрел телевизор, где показывали видео из "Каравана", и узнал преступника. Мы уже передали этому человеку деньги. Остальные 50 тысяч поделили на три равные части и отдали семьям погибших охранников. Отдали еще в день похорон ребят», - сообщили газете в ТРЦ.

В тоже время в «Караване» не собираются платить деньги человеку, нашедшему труп Я.Мазурка. «Насколько нам известно, труп нашел не он лично, а его собака, а платить деньги собаке, сами понимаете, – глупо. Так что Андрею рассчитывать не на что», - отметили в ТРЦ.

Издание также пообщалось с Андреем, который 7 ноября нашел тело Мазурка, выгуливая собаку в Сырецком парке. Он сообщил, что через суд намерен добиваться выплаты ему денег и уже нанял для этих целей адвоката.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Я.Мазурок.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. Согласно предварительным данным милиции, человек покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Я.Мазурка.

8 ноября Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что отпечатки пальцев рук погибшего идентичны следам пальцев рук, «изъятым при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».