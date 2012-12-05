Дело «убийцы Путина» начнут рассматривать 24 декабря в Одессе

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СМИ.

Сегодня Приморский райсуд Одессы провел предварительные слушания по делу.

Суд отклонил ходатайство адвоката Осмаева Ольги Черток об отправке дела на повторное досудебное расследование в связи с тем, что все пробелы в материалах следствия, указанные адвокатом, можно устранить в ходе судебного следствия.

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Как сообщал УНИАН, Осмаев был задержан в ходе совместной операции спецслужб России и Украины в феврале этого года по подозрению в подготовке теракта против Владимира Путина.