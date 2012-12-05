Завтра в девяти городах Украины отгремят салюты
Завтра, 6 декабря, по случаю 21-й годовщины Вооруженных сил Украины в городах-героях Киеве, Одессе, Севастополе, Керчи, а также в Виннице, Львове, Житомире, Ровно и Днепропетровске состоятся праздничные фейерверки двадцатью залпами.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.
Также в рамках мероприятий по случаю 21-й годовщины ВСУ состоится церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и памятнику трижды Герою Советского Союза маршалу авиации И.Кожедубу в Парке Славы с участием министра обороны Дмитрия Саламатина, начальника Генерального штаба – Главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Владимира Заманы и членов коллегии Минобороны.
Кроме того, говорится в сообщении, в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоится Божественная литургия по случаю 21-й годовщины ВСУ. После нее министру обороны планируется вручение Иконы Святого Равноапостольного Князя Владимира – покровителя Вооруженных сил Украины, информировали в министерстве.
Также состоятся торжественное собрание, церемония вручения государственных наград Украины и праздничный концерт в Центральном доме офицеров ВСУ.