Завтра в девяти городах Украины отгремят салюты

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Также в рамках мероприятий по случаю 21-й годовщины ВСУ состоится церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и памятнику трижды Герою Советского Союза маршалу авиации И.Кожедубу в Парке Славы с участием министра обороны Дмитрия Саламатина, начальника Генерального штаба – Главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Владимира Заманы и членов коллегии Минобороны.

Кроме того, говорится в сообщении, в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоится Божественная литургия по случаю 21-й годовщины ВСУ. После нее министру обороны планируется вручение Иконы Святого Равноапостольного Князя Владимира – покровителя Вооруженных сил Украины, информировали в министерстве.

Также состоятся торжественное собрание, церемония вручения государственных наград Украины и праздничный концерт в Центральном доме офицеров ВСУ.